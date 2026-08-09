ऑस्ट्रेलिया में रविवार को एक भीषण हादसा टल गया। सिडनी एयरपोर्ट पर दो विमानों की टक्कर होने से बची। कतर एयरवेज के एक विमान के टकराने से बचने के लिए जेटस्टार के पायलट को अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिसमें चालक दल का एक सदस्य घायल हो गया।

ऑस्ट्रेलिया में रविवार को एक भीषण हादसा टल गया। सिडनी एयरपोर्ट पर दो विमानों की टक्कर होने से बची। कतर एयरवेज के एक विमान के टकराने से बचने के लिए जेटस्टार के पायलट को अचानक ब्रेक लगाने पड़े, जिसमें चालक दल का एक सदस्य घायल हो गया। इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई।

चालक दल का सदस्य हुआ घायल

ऑस्ट्रेलिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर दो यात्री विमानों के बीच टक्कर होते-होते बची। सुरक्षा अधिकारियों ने रविवार को घटना की जांच शुरू कर दी। इस घटना में चालक दल का एक सदस्य घायल हो गया।

एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी

रविवार सुबह हुई इस घटना के कारण सिडनी एयरपोर्ट पर कामकाज में रुकावट आई। घटना उस वक्त हुई, जब जेटस्टार के पायलट को कतर एयरवेज के जेट से टकराने से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाने पड़े।

उड़ान की तैयारी में था जेटस्टार

ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो (ATSB) ने बताया कि रविवार सुबह जेटस्टार का एयरबस A320 गोल्ड कोस्ट के लिए उड़ान भरने की तैयारी में टैक्सी कर रहा था, तभी उसके क्रू ने देखा कि एक क्रॉसिंग टैक्सीवे पर कतर एयरवेज का बोइंग 777 विमान, एक एयरक्राफ्ट टग से खींचा जा रहा था और बहुत करीब था। बयान में कहा गया है कि दोनों विमानों के अचानक रुकने से जेटस्टार A320 में सवार चालक दल का एक सदस्य घायल हो गया और 777 के नोज गियर और एयरक्राफ्ट टग के बीच का कनेक्शन क्षतिग्रस्त हो गया।

जांच कर रहा रेग्युलेटर

रेग्युलेटर ने बताया कि जांचकर्ता दोनों विमानों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, साथ ही चालक दल और टग ऑपरेटरों से पूछताछ कर टक्कर टलने की घटना का कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों से इस टकराव का वीडियो भेजने के लिए कहा गया है। एयरसर्विसेज ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि इस घटना के बाद सिडनी एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी हो रही है।

जेटस्टार ने कहा, गलती हमारी नहीं

जेटस्टार की एक प्रवक्ता ने कहा, ”हमारा विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों का पालन कर रहा था, तभी पायलटों को जोर से ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि एक दूसरा विमान बहुत करीब आ गया था।” विमान के अचानक रुकने से केबिन में मौजूद जेटस्टार का चालक दल का सदस्य घायल हो गया, जिसका बाद में पैरामेडिक्स ने इलाज किया।