आज समाज डिजिटल, India Lambasted Pakistan in The UN : संयुक्‍त राष्‍ट्र महसभा में एक बार फिर से भारत ने पाकिस्‍तान को लताड़ा है और उसे आइना दिखाया है। भारतीय काउंसलर प्रतीक माथुर (Indian consul Prateek Mathur) ने कहा कि पाकिस्‍तान आज भी आतंकियो के लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्‍तानी प्रतिनिधि दल ने कई ऐसे मौकों का जिक्र किया है जिसमें भारत ने राइट टू रिप्‍लाई के तहत उसे जवाब दिया।

बता दें कि पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम के तीन महीने पहले ​​​​​रूस-यूक्रेन युद्ध की तुलना भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे जम्मू-कश्मीर विवाद से की थी। प्रतीक ने इसी पर राइट टू रिप्‍लाई के तहत जवाब दिया और कहा कि भारत पाकिस्तान के उकसावे में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबां में झांककर देखना चाहिए। उनका देश आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह है। ऐसे में भारत को उकसाना बेहद निराश करने वाला है।

