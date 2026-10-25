सऊदी अरब पर हो रहे लगातार हमलों के बीच भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों से सावधानी बरतने और स्थानीय कानूनों का पालन करने को कहा है। भारतीयों को विशेष रूप से चेतावनी दी है कि वे मिसाइलों और ड्रोनों को रोके जाने या उनके गिरने की जगहों से जुड़ी वीडियो और जानकारी को रिकॉर्ड न करें और न ही उसे साझा करें।

World News: सऊदी अरब पर हो रहे लगातार हमलों के बीच भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों से सावधानी बरतने और स्थानीय कानूनों का पालन करने को कहा है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने भारतीयों को विशेष रूप से चेतावनी दी है कि वे मिसाइलों और ड्रोनों को रोके जाने या उनके गिरने की जगहों से जुड़ी वीडियो और जानकारी को रिकॉर्ड न करें और न ही उसे साझा करें।

कानूनों का पालन करने को कहा

यह एडवाइजरी रविवार को जारी की गई। यमन के हूतियों से जुड़े हमलों के बाद सऊदी अधिकारियों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर दिया। सऊदी अरब के ‘डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस’ की एक अधिसूचना साझा करते हुए भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय समुदाय को वहां के नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सऊदी की इस अधिसूचना में चेतावनी दी गई है कि मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के प्रयासों से जुड़ी जानकारी या हमलों वाली जगहों की तस्वीरें और विवरण साझा करने या प्रकाशित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

एयर डिफेंस ने कई हमले किए नाकाम

यह एडवाइजरी तब आई है जब सऊदी की वायु रक्षा प्रणालियों ने कई हमलों को नाकाम कर दिया है। ‘अल अरबिया इंग्लिश’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी बलों ने 12 घंटे से भी कम समय में 11 बैलिस्टिक मिसाइलों, एक क्रूज मिसाइल और दो ड्रोनों को रोक दिया।

एयर इंडिया की उड़ानें स्थगित रहेंगी

भारतीय मिशन ने भारत और सऊदी अरब के बीच यात्रा को प्रभावित करने वाली उड़ानों के संबंध में एक अपडेट जारी किया है। रियाद और दम्मम से आने-जाने वाली एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की सेवाएं 7 नवंबर, 2026 तक स्थगित रहेंगी। दूतावास ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि जेद्दा से आने-जाने वाली उड़ानें 31 अक्टूबर तक स्थगित रहेंगी।

जेद्दा में भी एडवाइजरी जारी

जेद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भी भारतीय नागरिकों के लिए इसी तरह की एक एडवाइजरी जारी की है। वाणिज्य दूतावास ने बताया कि जेद्दा और मक्का में उनके 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम, उड़ानों के स्थगित होने से प्रभावित भारतीयों की मदद कर रहे हैं। सामुदायिक संगठन और स्वयंसेवक भी इस काम में मदद कर रहे हैं।