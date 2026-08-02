Ferry Boat Fire: इंडोनेशिया में फेरी बोट में लगी आग, 5 लोगों की मौत, 41 लापता, बोट पर सवार थे 271 लोग

इंडोनेशिया की सर्च और रेस्क्यू एजेंसी ने एक बयान में कहा कि रविवार को इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास एक फेरी में आग लगने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 41 लोग अभी भी लापता हैं।

रेस्क्यू आॅपरेशन जारी, बढ़ सकती हैं मरने वालों की संख्या

Ferry boat Fire, (आज समाज), जकार्ता: इंडोनेशिया के एक द्वीप के पास रविवार को बड़ा हादसा हुआ है। एक फेरी (नौका) में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई और 41 लापता हैं। इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास इस फेरी में आग लगी, जिसमें 271 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। फिलहाल रेस्क्यू आॅपरेशन जारी है।

स्थानीय अफसरों ने मरने वालों की संख्या और बढ़ने का अंदेशा जताया है। 225 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। फिलहाल लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू आॅपरेशन जारी है।

आग लगते ही फेरी में अफरा-तफरी मची

हादसे के दौरान के कुछ विजुअल्स सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें यात्री जलती हुई फेरी के अगले हिस्से की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक हादसे के बाद कई बचाव बोट्स और अन्य संसाधनों को मौके पर भेजा गया।

राहत दल समुद्र में सर्च आॅपरेशन चला रहा है ताकि लापता लोगों का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि आॅपरेशन अभी जारी है और मृतकों या लापता लोगों की संख्या में बदलाव हो सकता है।

आग लगने की वजह साफ नहीं

आग लगने से हादसे का शिकार हुई यह फेरी पूर्वी जावा प्रांत के सुराबाया से दक्षिण सुलावेसी के मकासर शहर जा रही थी। बयान में कहा गया है कि यह साफ नहीं है कि फेरी में आग कैसे लगी। रविवार सुबह घटना के बाद इसके कारणों की जांच की जा रही है। मदुरा द्वीप जावा के उत्तर-पूर्वी तट के पास स्थित है।

सुराबाया से दक्षिण सुलावेसी के मकासर जा रहा था जहाज

नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी बासारनास के अनुसार, जहाज के कैप्टन ने आग लगने की सूचना दी। यह घटना मदुरा द्वीप के पास तब हुई जब जहाज पूर्वी जावा के दूसरे सबसे बड़े शहर सुराबाया से दक्षिण सुलावेसी के मकासर जा रहा था।

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