‘भारत को सबक सिखाने’ की बात कहने वाले चीनी अधिकारी पर गिरी गाज, सभी पदों से हटाए गए

चीन ने डोकलाम गतिरोध और भारत के साथ गलवान घाटी झड़प के दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के वेस्टर्न थिएटर कमांड की कमान संभालने वाले प्रमुख अधिकारी जनरल झाओ जोंगकी को देश की शीर्ष राजनीतिक सलाहकार संस्था से हटा दिया है।

चीन ने डोकलाम गतिरोध और भारत के साथ गलवान घाटी झड़प के दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के वेस्टर्न थिएटर कमांड की कमान संभालने वाले प्रमुख अधिकारी जनरल झाओ जोंगकी को देश की शीर्ष राजनीतिक सलाहकार संस्था से हटा दिया है।

गलवान ऑपरेशन को दी मंजूरी

झाओ ने डोकलाम गतिरोध और भारत के साथ गलवान घाटी झड़प के दौरान PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड की कमान संभाली थी। बाद में यह खबर आई थी कि झाओ ने ‘भारत को सबक सिखाने’ के लिए गलवान ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। PLA की वेस्टर्न कमांड ही तिब्बत एवं शिनजियांग में और भारत के साथ चीन की ज्यादातर सीमा पर चीनी सेना के ऑपरेशन को कंट्रोल करती है।

दो अन्य पदों से हटाए गए

झाओ की ‘चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस’ (CPPCC) की मेंबरशिप छीन ली गई और उन्हें दो अन्य पदों से हटा दिया गया। बीजिंग ने न तो झाओ को हटाने की वजह बताई और न ही उनके खिलाफ किसी जांच का ऐलान किया। झाओ को हटाए जाने से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि वह PLA में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कई सालों से चल रहे बड़े पैमाने पर सफाए की चपेट में आने वाले सबसे नए सीनियर मिलिट्री अधिकारी हैं।

कई अधिकारियों पर गिर चुकी है गाज

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, झाओ को तब हटाया गया जब ‘अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन’ के शक में जांच के बाद दो अन्य सीनियर जनरलों झांग यूक्सिया और लियू झेनली को स्टेट सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से हटा दिया गया। शी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान (सफ़ाया)’ के तहत कई सीनियर अधिकारियों की जांच हुई है, उन्हें हटाया गया है या बाहर निकाला गया है।