अमेरिकी समाचारपत्र न्यूयॉर्क पोस्ट ने कहा है कि खूंखार आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने फ्लाईदुबई हमले की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अल-कायदा ने 11 सितंबर, 2001 के हमलों का जिक्र करते हुए और तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट में कथित तौर पर अपहरण की कोशिश की तारीफ की।

FlyDubai News: अमेरिकी समाचारपत्र न्यूयॉर्क पोस्ट ने कहा है कि खूंखार आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने फ्लाईदुबई हमले की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अल-कायदा ने 11 सितंबर, 2001 के हमलों का जिक्र करते हुए और तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट में कथित तौर पर अपहरण की कोशिश की तारीफ की। अरबी भाषा में लिखे एक लेख अल-कायदा ने कहा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है।

दुश्मनों को निशाना बनाने का आह्वान

आतंकवादी संगठन ने अमेरिकी और इजरायली एयरलाइनरों को निशाना बनाकर वैसे ही हमले करने का आह्वान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह अपील ‘अल-बयान’ के ताजा अंक में छपी थी। यह एक साप्ताहिक प्रकाशन है, जिसे जुलाई में अल-कायदा के समर्थकों ने शुरू किया था। बताया जाता है कि हटाए जाने से पहले इसे ग्रुप के टेलीग्राम चैनलों पर शेयर किया गया था।

हमलों के लिए उकसाया

इस लेख में 9/11 के हमलों और 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 पर कब्जे की कोशिश का जिक्र था। इस फ्लाइट में 170 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें ज्यादातर इजरायली थे और यह दुबई से तेल अवीव जा रही थी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अरबी भाषा में लिखे इस लेख में अमेरिकियों और इजरायलियों को ले जा रहे विमानों पर हमले करने के लिए उकसाया गया था।

9/11 हमले से की तुलना

रिपोर्ट के मुताबिक, अल-कायदा के प्रकाशन में 11 सितंबर के हमलों के दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराते एक विमान की तस्वीर के साथ-साथ फ्लाईदुबई की उड़ान पर कब्जा करने के प्रयास से संबंधित एक अन्य तस्वीर भी शामिल थी। न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट दी कि शनिवार को हटाए जाने से पहले यह कॉन्टेंट अल-कायदा से जुड़े टेलीग्राम चैनलों पर फैलाया गया था।

‘दुष्ट अमेरिका का होगा अंत’

अरबी भाषा में लिखे लेख में कहा गया है कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। जायोनिस्टों, अमेरिकियों और इस्लाम के विरुद्ध लड़ने वाले सभी अन्य काफिरों को ले जाने वाले विमान अभी भी आसमान में मंडरा रहे हैं और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, जैसा कि 11 और 30 सितंबर को हुआ था।