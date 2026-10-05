Medicine Nobel Prize 2026: इस साल 3 वैज्ञानिकों को मिला मेडिसिन का नोबेल प्राइज, मस्तिष्क के रहस्यों को सुलझाने में की मदद

इस साल मेडिसिन का नोबेल प्राइज तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। जर्मनी के पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल और अमेरिका के कार्ल डाइसेरोथ को 'ऑप्टोजेनेटिक्स' और 'लाइट-गेटेड आयन चैनल' की खोज के लिए तीनों को सोमवार को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया।

Medicine Nobel Prize 2026: इस साल मेडिसिन का नोबेल प्राइज तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। जर्मनी के पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल और अमेरिका के कार्ल डाइसेरोथ को ‘ऑप्टोजेनेटिक्स और लाइट-गेटेड आयन चैनल’ की खोज के लिए तीनों को सोमवार को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार के रूप में तीनों वैज्ञानिकों को कुल 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (करीब 12 करोड़ रुपये) की राशि दी जाएगी, जो तीनों में साझा होगी। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि ये तीनों वैज्ञानिक कौन हैं और इन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल की है।

कार्ल डाइसेरोथ का परिचय

कार्ल डाइसेरोथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायोइंजीनियरिंग और मनोरोग विज्ञान के प्रोफेसर हैं। ये एक वैज्ञानिक होने के साथ-साथ मनोचिकित्सक भी हैं, जो मरीजों का इलाज भी करते हैं। उनकी इस क्रांतिकारी तकनीक से वैज्ञानिकों को रोशनी की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित करने में मदद मिली है।

Congratulations! Their most renowned work: 1. Georg Nagel & Peter Hegemann’s work:

Title: Channelrhodopsin-1: A Light-Gated Proton Channel in Green Algae 2. Georg Nagel & Karl Deisseroth’s work:

Title: Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity 3. Georg Nagel & Peter Hegemann’s work:

Title: Channelrhodopsin-2, a directly light-gated

cation-selective membrane channel — BensenHsu (@BensenHsu) October 5, 2026

पीटर हेगेमैन का परिचय

पीटर हेगेमैन बर्लिन की हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर हैं। उन्होंने और जॉर्ज नागेल ने ‘चैनलरोडोप्सिन’ नाम के प्रकाश-संवेदनशील प्रोटीन की खोज की थी। इस तकनीक की मदद से वैज्ञानिक प्रकाश (लाइट) के जरिए मस्तिष्क की नसों और कोशिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित कर सकते हैं।

जॉर्ज नागेल का परिचय

जॉर्ज नागेल जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबर्ग में मॉलिक्यूलर प्लांट फिजियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी 1988 में फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। उन्होंने जॉर्ज नागेल और पीटर हेगेमैन ने मिलकर एककोशिकीय शैवाल में चैनलरोडोप्सिन नाम के एक विशेष प्रोटीन की खोज की थी। यह प्रोटीन नीली रोशनी मिलने पर प्रतिक्रिया करता है और कोशिकाओं में चार्ज्ड आयनों को आने-जाने की अनुमति देता है।

क्या है खोज और मानवता पर क्या होगा असर?

मुख्य खोज: ऑप्टोजेनेटिक्स

क्या है यह तकनीक

ऑप्टोजेनेटिक्स एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक है जिसके जरिए प्रकाश की मदद से जीवित दिमाग के अंदर मौजूद विशिष्ट तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित (चालू या बंद) किया जा सकता है।

डाइसेरोथ का योगदान: पीटर हेगेमान और जॉर्ज नागेल ने शैवाल में प्रकाश को महसूस करने वाले प्रोटीन ‘चैनलरोडोप्सिन’ की पहचान की थी। कार्ल डाइसेरोथ ने इस खोज को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोटीन के जीन को चूहों की तंत्रिका कोशिकाओं में डाला। उन्होंने दिखाया कि जब इन कोशिकाओं पर नीली रोशनी डाली जाती है, तो इन्हें मनमुताबिक सक्रिय किया जा सकता है। बाद में उन्होंने जीवित चूहों के दिमाग पर भी इसका सफल प्रयोग किया।

इस खोज का महत्व और लाभ

मस्तिष्क के रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी

इस तकनीक ने वैज्ञानिकों के लिए दिमाग की कार्यप्रणाली को समझने के नए रास्ते खोल दिए हैं। अब दुनिया भर की लैब्स में यह पता लगाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है कि मस्तिष्क के कौन से सर्किट हमारी भावनाओं, यादों और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं।

मानसिक बीमारियों का प्रभावी इलाज होगा

इसकी मदद से सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, डिप्रेशन और अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस और थेरेपी विकसित की जा रही हैं। इसके अलावा, दृष्टिहीन लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए भी शोधकर्ता इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं।