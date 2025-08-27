World Wide Body Building Championship : हैदराबाद में आयोजित आईसीएन वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में फरीदाबाद का परचम लहराया

By
Rohit kalra
-
0
55
World Wide Body Building Championship : हैदराबाद में आयोजित आईसीएन वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में फरीदाबाद का परचम लहराया
पूर्व विधायक नीरज शर्मा सम्मानित करते हुए।

World Wide Body Building Championship(आज समाज) फरीदाबाद। हैदराबाद में आयोजित आईसीएन वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में संजय कॉलोनी गली नं. 29 निवासी जय शर्मा (पुत्र हरिदत्त शर्मा) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष फिजिक और फिटनेस मॉडल दोनों श्रेणियों में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर फरीदाबाद का नाम रोशन किया।

युवा खिलाडिय़ों की मेहनत और लगन आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा

उनकी इस उपलब्धि पर पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर परशुराम सेवादल एवं प्रवासी मित्र मंडल के अध्यक्ष पंडित सत्य प्रकाश कौशिक सहित सम्मानित टीम मुकेश शर्मा, अशोक फौजी, शिवदत्त शर्मा, महिपाल, विष्णु दत्त शर्मा, कल्लू चौधरी, भगवत दयाल, राजपाल शर्मा, विनोद कौशिक, राजेन्द्र प्रसाद आदि सदस्य उपस्थित रहे। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि जय शर्मा जैसे युवा खिलाडिय़ों की मेहनत और लगन आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है।

यह भी पढ़े : Faridabad News : फिल्म निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला में भागीदारी कर लौटे मीडिया विद्यार्थी धीरेन