World Polio Day : चंडीगढ़ में मनाया गया विश्व पोलियो दिवस

24 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है ताकि समुदाय में पोलियो और पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके

चंडीगढ़के स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी आज यह दिवस जीएमएसएच, सेक्टर-16, चंडीगढ़ में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर में किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. सुमन सिंह, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, यूटी चंडीगढ़ द्वारा किया गया। इस अवसर पर एम.एस., डी.एम.एस., डी.आई.ओ.-सह-नोडल अधिकारी (एनएचएम), अन्य कार्यक्रम अधिकारियों के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूएनडीपी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

डॉ. मंजीत, डीआईओ ने चंडीगढ़ में पोलियो टीकाकरण एवं पोलियो निगरानी के क्षेत्र में टीकाकरण विभाग की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा की। चंडीगढ़ ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्यों — जैसे टीकाकरण कवरेज, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस (AFP) दर, पर्याप्त नमूना दर, कोल्ड चेन प्रबंधन आदि — को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। पोलियो टीकाकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के परिणामस्वरूप, यूटी चंडीगढ़ को भविष्य में पल्स पोलियो के सब-नेशनल राउंड आयोजित करने से मुक्त किया गया है, और यह देश का एकमात्र राज्य/केंद्र शासित प्रदेश है जिसे यह विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। आज के कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई।

इस अवसर पर डॉ. सुमन सिंह ने टीकाकरण विभाग को इस उपलब्धि और आयोजन के लिए बधाई दी तथा उपस्थित बच्चों और अभिभावकों को उपहार वितरण किया।

