World First Aid Day : विश्व फस्र्ट एड दिवस पर हुआ कार्यशाला का आयोजन

World First Aid Day(आज समाज) जींद। हिंदू कन्या महाविद्यालय के युवा रेडक्रॉस सेल द्वारा विश्व फस्र्ट एड दिवस पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के विशेष वक्ता के रूप में डॉ. गौरव लाखिना ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम का संचालन रेडक्रॉस सेल इंचार्ज डॉ. सीमा दलाल और सदस्या डॉ. रश्मि द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. पूनम द्वारा की गई।

विद्यार्थी आपातकालीन परिस्थितियों में फस्र्ट एड प्रदान करने के लिए हो सकेंगे प्रशिक्षित

प्राचार्य डॉ. पूनम ने बताया कि युवा रेडक्रॉस सेल के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यशाला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थी आपातकालीन परिस्थितियों में फस्र्ट एड प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित हो सकेंगे और मानवता की सेवा कर सकेंगे। डॉ. गौरव लाखिना ने फस्र्ट एड के महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कार्यशाला में फस्र्ट एड के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जैसे कि फस्र्ट एड का अर्थ, फस्र्ट एड देना क्यों जरूरी है, और फर्स्ट एड को सीख कर हम मानवता की सेवा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने विभिन्न बीमारियों और आपातकालीन परिस्थितियों में फस्र्ट एड प्रदान करने के तरीके भी बताए, जैसे कि एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, और डायबिटीज।

कार्यशाला के अंत में, डॉ. गौरव लाखिना को महाविद्यालय प्राचार्या डॉ. पूनम मोर, डॉ. सीमा दलाल, और डॉ. रश्मि द्वारा सम्मानपूर्वक स्मृति चिन्ह से नवाजित किया गया। डॉ. पूनम मोर ने कहा कि यह कार्यशाला महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। कार्यशाला के माध्यम से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को फर्स्ट एड के महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।