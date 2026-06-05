World Environment Day: प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण की रक्षा और सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

World Environment Day, (आज समाज), नई दिल्ली: आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दीं और पर्यावरण की रक्षा और सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। मैं उन सभी लोगों की तारीफ़ करना चाहता हूं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्साहित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी द्वारा ग्रीन एनर्जी पर दिए जा रहे ज़ोर का ज़िक्र किया।

पर्यावरण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं : मोदी

प्रधानमंत्री ने पर्यावरण को बहाल करने और जानवरों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई कोशिशों का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, विश्व पर्यावरण दिवस हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के हमारे संकल्प को फिर से दोहराने का दिन है। पिछले एक दशक में हमारी सरकार की कई कोशिशें इस दिशा में हमारे काम को दिखाती हैं। भारत की कुछ प्रमुख सफलताओं में हरियाली का दायरा बढ़ाना और कई जानवरों की आबादी में बढ़ोतरी शामिल है।

सामूहिक कोशिशों की भी तारीफ़

उन्होंने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए लोगों की सामूहिक कोशिशों की भी तारीफ़ की। पीएम ने सरकार की जानवरों के संरक्षण की कोशिशों का भी ज़िक्र किया और कहा कि ये कोशिशें वन्यजीवों और इकोसिस्टम को बहाल करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती हैं। उन्होंने कहा, भारत में हमें अपनी जैव-विविधता पर बहुत गर्व है। हमारे विविध इकोसिस्टम अनगिनत प्रजातियों और आजीविकाओं को सहारा देते हैं। खास प्रजातियों को बचाने की हमारी कोशिशें भी उल्लेखनीय रही हैं।

‘एक पेड़ मां के नाम’ का ज़िक्र किया

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, स्लॉथ बियर और चीता के संरक्षण की कोशिशों से पता चलता है कि लगातार प्रतिबद्धता से वन्यजीवों और इकोसिस्टम को बहाल करने में कैसे मदद मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा, ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसी पहलों ने हर साल लगभग 1.19 लाख हेक्टेयर जंगल बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।

भारत वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामले में शीर्ष 3 देशों में शामिल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा, मोदी जी ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बनाकर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू करके और लाखों घरों को सोलर पावर से रोशन करके पर्यावरण संरक्षण को एक वैश्विक आंदोलन बना दिया है। आज, भारत सालाना वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामले में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है।

गौरतलब है कि हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एक अहम वैश्विक मंच का काम करता है। यह सरकारों, संगठनों और लोगों को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता के नुकसान जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोत्साहित करता है।

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