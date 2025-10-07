Business News Hindi : भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक ने जताया विश्वास

Business News Hindi : भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक ने जताया विश्वास

चालू वित्तीय वर्ष में बढ़ाया वृद्धि दर का अनुमान, 6.3 से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत की

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस न्यूज : अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ व अन्य वैश्विक अनिश्चित्ताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकासशील है। यही कारण है चालू वित्तीय वर्ष में विश्व के अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत की विकास दर बेहतर है। विश्व की प्रमुख रेटिंग एजेंसियों के साथ-साथ आरबीआई और अब विश्व बैंक ने भी भारत की विकास दर में पहले की अपेक्षा ज्यादा विकास की उम्मीद जताई है।

मंगलवार को भारत की चालू वित्तीय वर्ष की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया। बैंक ने कहा कि उपभोक्ता खर्च में लगातार मजबूती के चलते भारत देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है। हालांकि, विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क अगले वर्ष देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकते हैं।

पहले कम कर दिया था वृद्धि अनुमान

इसने 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया। वित्त वर्ष 2027-28 के लिए विश्व बैंक ने 6.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा कि घरेलू परिस्थितियां, खासकर कृषि उत्पादन और ग्रामीण मजदूरी वृद्धि, अपेक्षा से बेहतर रही हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सरकार के सुधारों, कर स्लैब की संख्या कम करना और अनुपालन को सरल बनाने से गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

दक्षिण एशिया के विकास दर अनुमान को घटाया गया

इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026- 27 के लिए पूवार्नुमान को घटा दिया गया है। अमेरिका को भारत के लगभग तीन-चौथाई माल निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के परिणामस्वरूप। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दक्षिण एशिया में विकास दर 2025 में 6.6 प्रतिशत से घटकर 2026 में 5.8 प्रतिशत रह जाने की उम्मीद है।

भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख जारी

लगातार आठ कारोबारी दिन की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी है। शेयर बाजार में बीते गुरुवार से शुरू हुई तेजी मंगलवार लगातार चौथे दिन भी जारी रही। जिससे भाारतीय निवेशकों के चेहरों पर रौनक है।30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 136.63 अंक या 0.17 प्रतिशत उछलकर 81,790.12 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 519.44 अंक या 0.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,309.56 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 30.65 अंक या 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,108.30 पर आ गया।