Workers’ protest : नगर निगम दफ्तर के बाहर 11 तारीख को वर्करों का प्रदर्शन

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। सीएमसी हॉर्टिकल्चर वर्कर्स यूनियन तथा एम सी वर्कर्स यूनियन के आवाहन पर बागबानी तथा रोड कर्मचारी 11 नवंबर को नगर निगम दफ्तर के सामने संयुक्त रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे।यह प्रदर्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले होगा।प्रदर्शन की तैयारी के संबंध में आज बागबानी स्टोर सैक्टर 8 तथा रोड स्टोर सैक्टर 9 पर गेट मीटिंग की गई वर्करों ने जोरदार जोरदार नारेबाजी करते हुऐ विभाग की और से कर्मचारियों के साथ की जा रही धकेशाही के ंखिलाफ आवाज बुलंद की।इस मीटिंगों को संबोधित करते हुए लीडरशिप ने कहा के यूनियन कर्मचारियों के साथ हो रही धकेशाही का पुरजोर विरोध करेगी।

नेताओं ने एम सी अथारिटी से अपील करते हुए मांग की कि आउट सोर्सड वर्करों के समान काम के लिए समान वेतन के अनुसार वेतन दिया जाए। पेंडिंग वर्दी अलाउंस तथा तेल साबुन का भुगतान किया जाए, ,खाली पोसटें भरी जाऐ। पंचायत समिति से आए वर्करों को रिवाइज पे स्केल का लाभ दिया जाए ।डेलीवेज कर्मचारियों को रैगुलर किया जाऐ। रिटायर कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ दिये जाऐ। हैड माली और सुपरवाइजरों की प्रमोशन की जाऐ। पैंडिंग पढा बुटी अलाउंस दिया जाऐ। आउटसोर्स कर्मचारियों का टैंडर दो महीने की जगह दो साल का किया जाए ।

इस मीटिंग को कोआरडीनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एम सी इंप्लाईज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ के प्रधान सतिंदर सिंह,महासचिव राकेश कुमार के इलावा सीएमसी हॉर्टिकल्चर वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन रगभीर चंद,प्रधान हरजीत सिंह,महासचिव राम दुलार,पंडित अमित कुमार, एम सी रोड वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन टॉपलेन,महासचिव प्रेम। पाल तथा मनजीत सिंह ने भी संबोधन करते हुए मांग की कि कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द हल किया जाए ।

