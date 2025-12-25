Kapil Sharma Show: कपिल के शो में दिखेगी महिला क्रिकेट टीम

दूसरे एपिसोड का प्रोमो आया सामने

Kapil Sharma Show, (आज समाज), मुंबई: कॉमेडियन कपिल शर्मा शो इस वक्त टीवी के सबसे जाने माने चेहरों में से एक हैं। इस वक्त उनका शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है, जिससे शो की फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई है। शो के हर सीजन के लिए फैंस काफी एक्साइटेड रहते हैं। कपिल के जोक्स लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते हैं और वहीं मजेदार गेस्ट से कपिल की बातचीत को भी लोग काफी पसंद करते हैं।

कपिल के शो का एक नया सीजन आ गया है। इस नए सीजन के पहले एपिसोड में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा आईं थीं। अब शो के दूसरे एपिसोड का प्रोमो भी आ गया है। इस बार वीकेंड के मौके पर वर्ल्ड चैंपियन इंडियन वुमन क्रिकेट टीम इस शो में शिरकत करने वाली है।

शो में नहीं दिखेंगी स्मृति मंधाना

शो का नया प्रोमो नेटफ्लिक्स के इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। इस नए प्रोमो में पूरी इंडियन टीम को एक साथ देखा जा सकता है। हालांकि, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना शो के प्रोमो से नदारद दिखीं। जहां फैंस इस बार टीम इंडिया के सितारों को शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, वहीं स्मृति के फैंस के लिए बुरी खबर है, वो इस बार शो का हिस्सा नहीं होंगी। आपको बता दें कि हाल ही में स्मृति मंधाना की शादी टूटी है। वो बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल के भाई पलाश मुच्छल संग शादी करने वाली थीं।

वर्ल्ड कप जीतकर रचा था इतिहास

स्मृति के अलावा पूरी टीम शो में नजर आने वाली है। शो के प्रोमो में कैप्टन हरमनप्रीत कौर के साथ ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, हरलीन देओल, राधा यादव, प्रतिका रावल और मुख्य कोच अमोल मजूमदार नजर आ रही हैं, जिन्हें देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इस टीम ने हाल ही में वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था।