Lado Laxmi Yojana: महिलाएं तय करेंगी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मासिक कितना चाहिए पैसा

आवेदनकर्ता की सालाना आय में शामिल हो जाएगी किस्त

Lado Laxmi Yojana, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रजिट्रेशन शुरू हो चुके है। 25 अक्तूबर तक आवेदन करने वाली महिलाएं एक नवंबर को जारी होने वाली किस्त के लिए पात्र होंगी। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के सत्यापन का कार्य भी युद्धस्तर पर जारी है।

इस योजना की सबसे अहम बात यह है कि 25,200 रुपये की किस्त आवेदनकर्ता की सालाना आय में शामिल हो जाएगी। अब आवेदनकर्ता को चयन करना होगा कि वह 2100 रुपए या उससे कम कितना पैसा बतौर किस्त प्रतिमाह प्राप्त करना चाहता है। जिससे कि वह सरकारी की अन्य सुविधाओं से वंचित न रहें।

23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं कर सकती है आवेदन

गौरतलब है कि एक लाख रुपये तक आय वाले व्यक्ति का हैप्पी कार्ड बनाया जाता है और एक लाख 80 हजार तक आय वाले परिवार का बीपीएल कार्ड होता है। महिलाएं अपनी मर्जी अनुसार प्रतिमाह किस्त का पैसा ले सकती हैं। जिससे कि उनकी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा प्रभावित न हो। इस योजना के तहत 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

मोबाइल एप से आवेदन कर सकती है महिलाएं

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए मोबाइल एप से आवेदन होता है। सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर ही एप बनाई है। एप को डाउनलोड कर ही आवेदन किया जा सकता है और एक मोबाइल नंबर से पांच महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।

इसके बाद दूसरे मोबाइल नंबर का प्रयोग करना होगा। आवेदन करने के बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा और मोबाइल पर पात्र होने संबंधी मैसेज आएगा। एप से महिला को तय करना है कि उसे बतौर किस्त प्रति माह कितना पैसा प्राप्त करना है।

सालाना पारिवारिक आय में गिना जाएगा पैसा

सिरसा के जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलौड ने बताया कि इस योजना के तहत दिया गया पैसा, सालाना पारिवारिक आय में गिना जाएगा। सरकार ने महिलाओं को विशेष सुविधा दी है कि वह अपने स्तर पर तय कर सकती हैं कि उन्हें मासिक किस्त कितनी चाहिए।

