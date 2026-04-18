Women Reservation Bill: यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में किया जोरदार प्रदर्शन

Women Reservation Bill, (आज समाज), नई दिल्ली/लखनऊ: संसद में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक के गिरने से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रामक मूड में है। पार्टी आज देशभर में बड़ा प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल 54 वोट से गिरा था और इसके विरोध में देर रात उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की अगुवाई में बीजेपी वर्कर्स ने लखनऊ में विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया।

सूरज उगेगा और फिर से कमल खिलेगा : अपर्णा यादव

प्रदर्शनकारियों ने विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की और अपर्णा यादव ने दोनों दलों का झंडा जलाया। प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा, इन सभी विधर्मियों का झंडा जलेगा और उनकी पार्टियां का अस्तित्व भी खत्म होगा। उन्होंने अटल जी का जिक्र करते हुए कहा, ‘काली रात है, सूरज उगेगा और फिर से कमल खिलेगा।

विरोधियों को कभी माफ नहीं करेगी नारी शक्ति

भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण संशोधन बिल को भारतीय नारी शक्ति की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा, महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने वाले लोगों को देश की नारी शक्ति कतई माफ नहीं करेगी। बीजेपी वर्कर्स ने चेताया कि इस तरह के तत्व अपने कृत्यों के लिए गंभीर परिणाम भुगतने से नहीं बच सकते। उन्होंने ने सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ भी नारेबाजी की।

पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ की नारेबाजी

लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होने पर बीजेपी महिला सांसदों ने शुक्रवार को भी दिल्ली में संसद स्थित मकर द्वार पर ‘कांग्रेस पार्टी हाय-हाय के नारे’ लगाए। शनिवार से देशभर में किए जा रहे प्रदर्शनों में एनडीए के सहयोगी दल भी शामिल हैं।

352 वोट चाहिए थे, पक्ष में पड़े 298 मत

गौरतलब है कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास करवाने के लिए लोकसभा में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन यह बिल जरूरी आंकड़े से 54 मतों से गिर गया। बिल पर कुल 528 वोट पड़े। सरकार को संविधान संशोधन बिल पास करवने 352 वोट चाहिए थे, लेकिन इसके पक्ष में 298 वोट। वहीं विपक्ष में 230 वोट पड़े।

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