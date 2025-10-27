Chhath Puja Surya Arghya: व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहनें राशिनुसार शुभ रंग

घर आएगी सुख-समृद्धि

Chhath Puja Surya Arghya, (आज समाज), नई दिल्ली: छठ पूजा के इस महापर्व में प्रकृति और आस्था का संगम देखने को मिलता है। छठ की शुरूआत 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ हुई। 26 अक्टूबर यानी खरना की पूजा हुई। साथ ही व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला व्रत भी शुरू हुआ। 27 को संध्या अर्घ्य के दिन शाम को व्रती महिलाएं डूबते और फिर 28 को उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी। फिर व्रत पारण करेंगी, जिसके बाद ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। अगर राशि अनुसार शुभ रंग पहना जाए तो विशेषफल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख-समृद्धि घर आती है।

राशि अनुसार पहनें ये रंग

मेष राशि वाले सूर्य को अर्घ्य देते समय लाल चुनरी या नारंगी वस्त्र पहनें।

वृषभ राशि वाले सूर्य को अर्घ्य देते समय अगर सफेद रंग के वस्त्र पहनें।

मिथुन राशि वाले सूर्य को अर्घ्य देते समय हरे रंग के वस्त्र पहनें।

कर्क राशि वाले सूर्य को अर्घ्य देते समय सिल्वर या सफेद रंग के वस्त्र पहनें।

सिंह राशि वाले सूर्य को अर्घ्य देते समय सुनहरा या पीला का वस्त्र पहनें।

कन्या राशि वाले सूर्य देव को अर्घ्य देते समय हरा रंग के वस्त्र पहनें।

तुला राशि वाले सूर्य को अर्घ्य देते समय नीला या आसमानी रंग पहनें।

वृश्चिक राशि वाले सूर्य को अर्घ्य देते समय लाल वस्त्र पहनें।

धनु राशि वाले सूर्य को अर्घ्य देते समय पीला या नारंगी रंग पहनें।

मकर राशि वाले ग्रे रंग धारण करके पूजा करें।

कुंंभ राशि वाले सूर्य देव को अर्घ्य देते समय नीला या बेगनी वस्त्र पहनें।

मीन राशि वाले सूर्य देव को अर्घ्य देते समय हल्का पीला रंग पहनें।

