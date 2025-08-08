Haryana News: हरियाणा में महिलाएं आज दोपहर 12 बजे से रोडवेज की बसों में फ्री में कर सकेंगी सफर

Haryana News: हरियाणा में महिलाएं आज दोपहर 12 बजे से रोडवेज की बसों में फ्री में कर सकेंगी सफर
रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में नायब सरकार ने महिलाओं दिया फ्री यात्रा का तोहफा
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में महिलाएं आज दोपहर 12 बजे से रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगी। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में नायब सरकार ने महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा का तोहफा दिया है। यह सुविधा कल यानी की 9 अगस्त रात 12 बजे तक जारी रहेंगी। महिलाओं के साथ 15 वर्ष तक के बच्चे को भी फ्री बस सुविधा का लाभ मिलेगा।

यह सुविधा केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में ही मिलेगी। हरियाणा, दिल्ली और चडीगढ़ जाने वाली रोडवेज की बसों में इस सुविधा का लाभ मिलेगा। गत दिवस हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया था कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस की सविधा के संबंध में प्रस्ताव को सीएम नायब सैनी से मंजूरी मिल चुकी है।

विभाग को उचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश

सरकार के फैसले का मकसद रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने भाइयों के पास राखी बांधने के लिए जाने और मुफ्त यात्रा सुनिश्चित कराना है। इसे महिलाओं के लिए भाइयों का तोहफा समझा जाए। परिवहन विभाग को विशेष प्रबंध करने के आदेश दिए गए हैं। बसों का शेड्यूल तैयार करने, चालकों और परिचालकों की छुट्टियां रद्द करने और पर्याप्त बसों की व्यवस्था करने को कहा गया है।