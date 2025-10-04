Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में 1.40 लाख आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ

सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया, 1 नवंबर को जारी होगी पहली किस्त

Lado Lakshmi Yojana, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में अब जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.40 लाख रुपए सालाना है। उन परिवारों की महिलाओं को भी लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। पहले सरकार ने 1 लाख रुपए सालाना आय वाली महिलाओं को योजना में शामिल करने का फैसला किया था, लेकिन अब सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है, जिसके तहत 1.40 लाख आय वाली महिलाओं को भी योजना में शामिल किया गया है।

इस विस्तार से अधिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सरकार ने प्रतिमाह महिलाओं को 2100 रुपए देने का निर्णय लिया है। 1 नवंबर को महिलाओं के खाते में पहली किस्त डाल दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं द्वारा रजिस्टेÑशन कराए जा रहे है। दूसरी और सरकार द्वारा महिलाओं को भी योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

सरकार ने योजना के लिए 5 हजार करोड़ का किया प्रावधान

बता दें कि योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में योजना के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। सरकार का मानना है कि आय सीमा बढ़ने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक परिवारों की बेटियां इस योजना से लाभान्वित होगी।

मोबाइल ऐप के माध्यम कर सकते है आवेदन

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र महिलाएं मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर रही हैं। भरे गए फॉर्म की जांच में विभाग द्वारा 22 दिन का समय लिया जा रहा है। पात्र महिलाओं को हरियाणा दिवस के अवसर पर, यानी 1 नवंबर को पहली किस्त भेजी जाएगी।

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए। इनमें महिला का आधार कार्ड, महिला के माता-पिता या सास-ससुर का आधार कार्ड, बिजली बिल, महिला का रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और पैन कार्ड शामिल हैं। यदि कोई महिला दूसरे राज्य से हरियाणा में विवाहित है, तो उसे पति का रिहायशी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

