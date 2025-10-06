Women and Child Development Department : महिला एवं बाल विकास विभाग ने गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा काकड़ौली हठ्ी में गोद भराई कार्यक्रम में भागीदारी करती महिलाएं।
  • रेसिपी स्पर्धा में काकड़ौली की सुशीला प्रथम रही

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) बाढड़ा। सीडीपीओ सुनीता सांगवान के दिशानिर्देश में बाढड़ा खंड के काकड़ौली हठ्ठी में पोषण माह का सफल आयोजन किया गया जिसमें डीपीओ सुनीता देवी व गीता सहारण ने विजेता माताओं व प्रथम रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।काकड़ौली हठ्ठी में पोषण माह के कार्यक्रम में विभाग की सभी महिला अधिकारी तथा सर्कल की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। इस अवसर पर लाभार्थियों को आमंत्रित कर गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को फल एवं सब्जियों की टोकरी भेंट की गई। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम गतिविधि आयोजित की गई तथा सभी ने मिलकर पोषण शपथ ली।

कार्यक्रम के दौरान रेसिपी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सुशीला काकडोली हट्टी प्रथम, संतरा लाड़ावास द्वितीय, शंकुतला डांडमा तीसरे स्थान पर रही। चार्ट प्रतियोगिता में शीला विकास नगर प्रथम, संतोष कारीदास द्वितीय, अजीत द्वारका तीसरे स्थान राजकीय रही। डीपीओ सुनीता देवी व डीपीओ गीता सहारण ने कहा कि यह आयोजन समुदाय में पोषण जागरूकता को बढ़ाने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सराहनीय पहल साबित होगी। कार्यक्रम के अंत में उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु लर्निंग की ओर से गोल्ड प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सीडीपीओ सुनीता सांगवान, सुपरवाइजऱ नीलम, पोषण कोऑर्डिनेटर अनीता, रॉकेट लर्निंग से सरिता फोगाट इत्यादि मौजूद रही।

