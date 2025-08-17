Woman Marry with Son: अपने ही बेटे से शादी! 36 साल बाद सामने आया चौंकाने वाला सच, मिनटों में अलग हुआ जोड़ा

Woman Marry with Son, (आज समाज), नई दिल्ली: दुनिया भर में माता-पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते को प्यार का सबसे पवित्र रूप माना जाता है। लेकिन कभी-कभी ज़िंदगी ऐसे अकल्पनीय मोड़ ले लेती है कि इस मान्यता की नींव ही हिल जाती है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला अब सामने आया है – जहाँ एक महिला ने अनजाने में अपने ही जैविक बेटे से शादी कर ली। दशकों बाद सच्चाई सामने आई, जिससे पूरा परिवार मिनटों में बिखर गया।

चौंकाने वाले खुलासे के पीछे की कहानी

करीब 36 साल पहले, महिला ने अपने नवजात बेटे को गोद देने के लिए दे दिया था। उसके बाद, उनके रास्ते कभी नहीं मिले, और वे पूरी तरह से अलग-अलग जीवन जीने लगे। सालों बाद, किस्मत ने दोनों को फिर से साथ ला दिया – लेकिन अपने असली रिश्ते के बारे में जाने बिना।

उनकी मुलाकात यूँ ही हुई, दोस्त बने और आखिरकार प्यार हो गया। जल्द ही, उन्होंने शादी कर ली और उनके दो बच्चे हुए। ज़िंदगी एकदम सही लग रही थी, लेकिन किस्मत ने कड़वा सच सामने ला दिया।

डीएनए टेस्ट से हकीकत उजागर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बच्चे होने के बाद, दंपति ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए कानूनी सलाह लेने का फैसला किया। इसी प्रक्रिया के तहत, डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट में यह जानकर वे दंग रह गए कि महिला का पति असल में उसका अपना बेटा था – वह बच्चा जिसे उसने 36 साल पहले गोद दे दिया था।

इस चौंकाने वाले खुलासे ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। महिला ने बताया कि वह अपने “पति” से पहली बार 2015 में मिली थी, जब वह 21 साल का था। इसके तुरंत बाद उन्होंने शादी कर ली और 2016 और 2017 में उनके बच्चे हुए।

लेकिन डीएनए टेस्ट की सच्चाई सामने आने के बाद, दंपति के पास तुरंत अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस खुलासे ने न केवल उनकी शादी को तबाह कर दिया, बल्कि उनके दोनों बच्चों का भविष्य भी अनिश्चितता में डाल दिया।