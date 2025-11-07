Punjab Crime News : महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

विदेश में रुपए कमाने गया था, वापस लौटा तो कुछ ही दिन बाद कर दी हत्या

Punjab Crime News (आज समाज), फतेहगढ़ साहिब : फतेहगढ़ साहिब में बीती चार नवंबर को मिले व्यक्ति के शव मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उक्त व्यक्ति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही की थी इस जुर्म में महिला के प्रेमी ने उसका साथ दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जब पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस हत्या केस में अभी दो और आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

यह है पूरा मामला

बरनाला पुलिस के मुताबिक गांव आलिया (तलानियां) के रहने वाले जसवीर सिंह ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 4 नवंबर की शाम 7 बजे वह घर के बाहर खेतों में गया तो देखा कि सिमरनजीत सिंह मान के खेतों में खून से लथपथ एक लाश पड़ी हुई थी। यह लाश खेत में लगे पपीतों के पेड़ों के बीच डाली गई थी। उसने शिनाख्त की कि यह लाश उसके चाचा सुरजीत सिंह उर्फ सोनी की थी। जिसकी तेजधार हथियार से काटकर हत्या की गई थी। उसने यह भी बताया कि उसका चाचा सुरजीत सिंह उर्फ सोनी (46) 3-4 साल दुबई रहा। वहां से वह कुछ ही समय पहले वापस लौटा था। जब चाचा दुबई में था तो उसकी पत्नी यानी चाची बलवीर कौर उर्फ बीरो के अमरनाथ उर्फ जैमल के साथ अवैध संबंध बन गए।

आरोपियों ने इसलिए की हत्या

जसवीर ने पुलिस को आगे बताया कि दुबई से लौटने पर चाचा को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का पता चल गया। उसने पत्नी को रोकना शुरू कर दिया। इससे पत्नी नाराज हो गई और उससे नाराज रहने लगी। यहां तक कि बार-बार कहे जाने पर चाचा की पत्नी और उसका प्रेमी धमकी तक देने लगे। पुलिस जांच में पता चला कि इसके बाद पत्नी बीरो ने प्रेमी जैमल के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगाने की प्लानिंग शुरू कर दी। जिसमें तय हुआ कि पत्नी बहाने से पति को बाहर भेजेगी। वहां जैमल साथियों के साथ उसकी हत्या कर देगा, ताकि उसके बाद उनके अवैध संबंध में कोई रोक-टोक न हो।

दंपति ने सल्फास खाकर दी जान

पंजाब के बरनाला में पति-पत्नी ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। व्यक्ति ने दीवार पर सुसाइड नोट लिखा। इसके साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में उन्होंने अपनी मौत के लिए पड़ोसी और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पड़ोसी पत्नी को अवैध संबंध को लेकर परेशान करता था। अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। परिजनों ने आरोपी परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

