Sonipat Road Accident Death: सोनीपत में ट्रक ने महिला को कुचला, मौत

काम पर जा रही थी, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार

Sonipat Road Accident Death, (आज समाज), सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में एक सड़क हादसे में महिला की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। हादसा गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे बहालगढ़ फ्लाईओवर के पास हुआ। महिला काम पर जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को चपेट में ले लिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया।

वहीं हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमॉर्टम करवा कर परिजनों को सौंपा जाएगा।

मूलरूप से उत्तरप्रदेश की रहने वाली थी महिला

नीरज ने अपनी शिकायत में बताया कि वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के उघरना गांव का रहने वाला है और वर्तमान में पत्नी छोटी तथा बच्चों सहित कत्था कॉलोनी बहालगढ़ में रहता है। नीरज तथा उसकी पत्नी छोटी, दोनों बहालगढ़ स्थित कंपनियों में नौकरी करते हैं। गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे उसकी पत्नी छोटी व बहन लक्ष्मी अन्य महिलाओं के साथ कंपनी में काम पर जाने के लिए निकली थीं।

ट्रक चालक ने पत्नी छोटी को मारी टक्कर

जैसे ही वे बहालगढ़ फ्लाईओवर समाप्त होते ही फौजी ढाबे के पास सड़क पार कर रही थीं, तभी पानीपत की दिशा से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक चालक ने उसकी पत्नी छोटी को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।

ट्रक चालक लापरवाही से हुई मौत

टक्कर लगते ही छोटी मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी बहन ने तुरंत फोन कर परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल छोटी को सिविल अस्पताल सोनीपत में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित पति ने बताया कि उसकी पत्नी की मौत पूरी तरह से ट्रक चालक की तेज गति व लापरवाही के कारण हुई है।

ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना थाना बहालगढ़ पुलिस को मिलने पर एएसआई अनिल अपनी टीम के साथ सिविल हॉस्पिटल सोनीपत पहुंचे। मृतका के पति नीरज ने एक लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली गई। फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है।

काम की तलाश में बहालगढ़ आया था नीरज

जानकारी के मुताबिक नीरज की उसकी पत्नी छोटी के साथ करीबन 8 साल पहले शादी हुई थी और शादी के बाद उनके दो बच्चे हैं। नीरज 3 साल पहले उत्तर प्रदेश के अपने गांव से सोनीपत के बहालगढ़ में काम के सिलसिले में आए आया था। यहां पर पति-पत्नी अलग-अलग फैक्ट्री में काम कर रहे थे।

