T20 World Cup 2026 : विश्व कप से हटना बांग्लादेश को पड़ सकता है भारी

भारत में मैच खेलने नहीं आएगी बांग्लादेशी टीम, सरकार के आदेश के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया फैसला

T20 World Cup 2026 (आज समाज), खेल डेस्क : सात फरवरी से भारत में शुरू हो रहे विश्व कप में खेलने के लिए बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भारत नहीं आएगी। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि आईसीसी उसके मैच श्रीलंका शिफ्ट कर सकती लेकिन भारतीय मैदानों पर टीम खेलने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला वहां की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद लिया है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यह फैसला उसके लिए आर्थिक रूप से हानिकारक साबित हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यदि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी बात पर अडिग रहता है तो उसे करोड़ों का आर्थिक झटका लग सकता है, जबकि खिलाड़ी अपने करियर के सबसे अहम मौके से वंचित होने की कगार पर हैं।

यह बोले बीसीबी अध्यक्ष

बैठक के बाद बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल ने कहा, ‘हम लगातार आईसीसी से संपर्क जारी रखेंगे। बांग्लादेश विश्व कप में खेलना चाहता है, लेकिन वे अपने मैच भारत में नहीं खेलेगा। हम लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। आईसीसी बोर्ड की बैठक में कई आश्चर्यजनक फैसले हुए। मुस्तफिजुर का मामला एकमात्र मामला नहीं है। इसे लेकर एकमात्र फैसला भारत ले रहा है।’ वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकरार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा, हमें उम्मीद है कि आईसीसी हमें श्रीलंका में खेलने का मौका देगी।

भारत न जाने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। हालांकि हमारे क्रिकेटरों ने विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए कड़ी मेहनत की है लेकिन भारत में खेलने को लेकर सुरक्षा का खतरा अब भी बना हुआ है। यह चिंता किसी काल्पनिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है। हम अब भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी टीम तैयार है। हमें उम्मीद है कि आईसीसी हमारे वास्तविक सुरक्षा जोखिमों पर विचार करके हमें

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हो सकता है इतना नुकसान

इस फैसले की भारी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। आईसीसी से मिलने वाली सालाना आय के तौर पर बीसीबी को करीब 325 करोड़ बांग्लादेशी टका (लगभग 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा प्रसारण अधिकार, प्रायोजन और अन्य स्रोतों से होने वाली कमाई भी घटेगी। कुल मिलाकर मौजूदा वित्तीय वर्ष में बीसीबी की आय 60 प्रतिशत या उससे ज्यादा तक गिर सकती है।

