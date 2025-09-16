Withdraw Money by Cheque : जाने चेक पर साइन करने के नियम ,वरना हो सकता है भारी नुकसान

Withdrawl Money by Check(आज समाज) : अगर आप बैंक में खाता खोलते हैं, तो चेक बुक भी जारी करवाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी सुविधानुसार चेक बुक जारी करवा लेते हैं। वे बिना बैंक जाए चेक के ज़रिए कितनी भी रकम निकाल सकते हैं। अगर आप चेक से पैसे निकालने की सोच रहे हैं, तो पहले इससे जुड़े दिशा-निर्देशों के बारे में जान लें।

कई बार नियमों की अनदेखी की वजह से आपके खाते से सारा पैसा गायब हो सकता है। यह गलती चेक पर साइन करने की गलती के अलावा और कुछ नहीं होगी, जो महंगी पड़ सकती है। ज़्यादातर लोगों को चेक पर साइन करने के नियम और कानून नहीं पता होते। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चेक पर गलत जगह साइन करने से खाते में मौजूद सारा पैसा डूब सकता है। आप नीचे चेक पर साइन करने के नियम जान सकते हैं।

दो प्रकार के होते हैं चेक

आप जानते ही होंगे कि चेक दो प्रकार के होते हैं। एक बियरर चेक और दूसरा ऑर्डर चेक। यदि बियरर चेक बैंक में प्रस्तुत किया जाता है, तो पैसे निकाले जा सकते हैं। ऑर्डर चेक के तहत, भुगतान केवल उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसका नाम लिखा होता है।

बियरर चेक

बियरर चेक को नकद की तरह ही समझना चाहिए। इसे भुनाने के लिए चेक के पीछे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, यदि ऑर्डर चेक किसी और को देना है, तो पीछे हस्ताक्षर करना आवश्यक है। सरल भाषा में इसे एंडोर्समेंट भी कहते हैं। ध्यान रखें, इसे ट्रांसफर करते समय ही पीछे हस्ताक्षर करना उचित है।

ऑर्डर चेक

यदि आप ऑर्डर चेक किसी और को देना चाहते हैं, तो आपको पीछे हस्ताक्षर करने होंगे। इसे एंडोर्समेंट कहते हैं। ध्यान रखें कि आपको इसे ट्रांसफर करते समय ही पीछे हस्ताक्षर करने हैं। यदि आप गलती से बियरर चेक के पीछे हस्ताक्षर कर देते हैं, तो गलत व्यक्ति इसका फायदा उठाकर पैसे निकाल सकता है।

हस्ताक्षर करने का सही तरीका

आपको हमेशा आगे की तरफ हस्ताक्षर करने चाहिए। पीछे की तरफ तभी हस्ताक्षर करें जब चेक किसी और को ट्रांसफर करना हो। पैसे निकालते समय स्वयं हस्ताक्षर न करें।

