Must Watched Web Series in India: सिर्फ 8 एपिसोड और 4 साल से OTT पर राज, ये सीरीज आज भी इंडिया की नंबर-1 पसंद

Must Watched Web Series in India: OTT एंटरटेनमेंट की लगातार बढ़ती दुनिया में, लगभग हर हफ़्ते नई फ़िल्में और वेब सीरीज़ आती हैं। जहाँ कई शो कम समय के लिए पॉपुलर होते हैं, वहीं आठ एपिसोड वाली एक सीरीज़ पिछले चार सालों से इंडियन स्ट्रीमिंग स्पेस पर छाई हुई है। हैरानी की बात है कि अभी भी कुछ दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने इस फ़ैन-फ़ेवरेट मास्टरपीस को अभी तक नहीं देखा है।

सालों बाद भी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी

हम जिस सीरीज़ की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि पंचायत सीज़न 2 है, जिसमें जितेंद्र कुमार लीड रोल में हैं। 2022 में Amazon Prime Video पर रिलीज़ हुआ यह शो जल्द ही इंडिया की सबसे पसंदीदा वेब सीरीज़ में से एक बन गया और रिलीज़ के सालों बाद भी इसे ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी मिली हुई है।

फ़ुलेरा के काल्पनिक गाँव में सेट, पंचायत ह्यूमर, इमोशन और रिलेटेबल स्टोरीटेलिंग के परफ़ेक्ट मिक्स के साथ गाँव की ज़िंदगी की सादगी को खूबसूरती से दिखाता है। दूसरे सीज़न ने खास तौर पर दर्शकों के साथ एक मज़बूत इमोशनल कॉर्ड बनाया, जिससे यह OTT प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इंडियन वेब सीरीज़ में से एक बन गई।

जो चीज़ इस फ़्रैंचाइज़ को और भी खास बनाती है, वह है इसकी कंसिस्टेंसी। सिर्फ़ Season 2 ही हिट नहीं हुआ — पंचायत के चारों Season को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से ही ज़बरदस्त प्यार मिला है। यह शो अब भारत की सबसे बेहतरीन और सबसे सफल वेब सीरीज़ फ़्रैंचाइज़ी में से एक माना जाता है।

पंचायत सीज़न 5 की ऑफिशियल घोषणा

चौथा सीज़न, जो पिछले साल शुरू हुआ था, एक इमोशनल और दिलचस्प नोट पर खत्म हुआ, जिससे फ़ैन्स अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने पंचायत सीज़न 5 की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। आने वाले सीज़न के Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होने की उम्मीद है, हालाँकि ऑफिशियल रिलीज़ डेट अभी तक सामने नहीं आई है।

अपने दिल को छू लेने वाले किरदारों, रियलिस्टिक कहानी और यादगार पलों के साथ, पंचायत चार साल बाद भी OTT स्पेस पर राज कर रही है । यह साबित करता है कि सिंपल कहानियाँ अक्सर सबसे बड़ा असर डाल सकती हैं।