Chand Mera Dil Box Office Collection Day 3: 8.5 IMDb रेटिंग वाली ‘Chand Mera Dil’ ने box office पर मचाया धमाल, संडे को नोटों की हुई बारिश

By
Mohit Saini
-
0
20
Chand Mera Dil Box Office Collection Day 3: 8.5 IMDb रेटिंग वाली ‘Chand Mera Dil’ ने box office पर मचाया धमाल, संडे को नोटों की हुई बारिश
Chand Mera Dil Box Office Collection Day 3: 8.5 IMDb रेटिंग वाली ‘Chand Mera Dil’ ने box office पर मचाया धमाल, संडे को नोटों की हुई बारिश

Chand Mera Dil Box Office Collection Day 3: ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ से सबका दिल जीतने के बाद, अनन्या पांडे रोमांटिक थ्रिलर ‘चाँद मेरा दिल’ के साथ वापस आ गई हैं। एक्ट्रेस की ‘किल’ और ‘बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड’ जैसी फिल्मों के लिए मशहूर लक्ष्य लालवानी के साथ ज़बरदस्त केमिस्ट्री है।

विवेक सोनी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म ‘राजा शिवाजी’, ‘दृश्यम 3’ और ‘पति पत्नी और वो 2’ जैसी फिल्मों के साथ थिएटर में रिलीज़ हुई। कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद, ‘चाँद मेरा दिल’ बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई कर रही है।

बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त ग्रोथ जारी है

इस रोमांटिक थ्रिलर ने पहले दिन ₹3 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई की। शनिवार को, फिल्म के कलेक्शन में लगभग 15% की बढ़ोतरी हुई, और अब रविवार के शुरुआती अंदाज़े और भी बड़ी बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं।

Sacnilk की शुरुआती ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, चांद मेरा दिल ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे दिन लगभग ₹4 करोड़ कमाए। खबर है कि शनिवार के कलेक्शन के मुकाबले फिल्म की कमाई में करीब ₹15 लाख की बढ़ोतरी हुई।

‘चांद मेरा दिल’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पहला दिन — ₹3 करोड़
दूसरा दिन — ₹3.75 करोड़
तीसरा दिन — ₹4 करोड़ (शुरुआती अनुमान)
अब तक का कुल कलेक्शन
इंडिया नेट कलेक्शन — लगभग ₹10.75 करोड़
ग्रॉस कलेक्शन — लगभग ₹12.52 करोड़

फिल्म किस बारे में है?

चांद मेरा दिल, आरव और चांदनी के इमोशनल सफर को दिखाती है, जो दो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं और एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि, शादी के बाद, उनका रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है, और आखिरकार वे अलग हो जाते हैं।

फैंस खास तौर पर अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फ्रेश ऑन-स्क्रीन जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं, जो पहली बार एक साथ दिखे हैं और अपनी केमिस्ट्री से पहले ही ऑडियंस का दिल जीत रहे हैं।