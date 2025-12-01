Winter session of Parliament : राष्ट्र की प्रगति में ऊर्जा प्रदान करेगा शीतकालीन सत्र : पीएम

कहा, संसद के सत्र से पहले पीएम मोदी ने पत्रकारों से की बातचीत

Winter session of Parliament (आज समाज), नई दिल्ली : आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। विपक्ष जहां सरकार को एसआईआर पर घेरने की जुगत में है तो वहीं सत्ता पक्ष लव जिहाद और नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर निशाना साधेगा।

वहीं सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र सिर्फ एक परंपरा नहीं है। राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं, शीतकालीन सत्र उसमें ऊर्जा भरने का काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय-समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है।

बिहार चुनाव का किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान किया। माताओं-बहनों की भागेदारी में लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी। भारत ने सिद्ध कर दिया है, ‘डेमोक्रेसी केन डिलीवर’। भारत की आर्थिक प्रगति देश को विकसित भारत की तरफ ले जा रही है। मैं इस शीतकालीन सत्र में सभी दलों से आग्रह करता हूं कि हार की घबराहट को बहस का आधार न बनने दें। जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमें देश की जनता की जिम्मेदारी और अपेक्षाओं को पूरे संतुलन और जिम्मेदारी के साथ संभालना चाहिए, और साथ ही भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए।

सभी पार्टियां शांतिपूर्वक काम करेंगी : रिजिजू

इससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इसके बाद किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से शांति की अपील की, लेकिन विपक्षी पार्टियों के सदस्यों के रवैये से लगता नहीं कि ससंद सुचारू रूप से चले। रिजिजू ने कहा, हमें उम्मीद है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सभी पार्टियां शांतिपूर्वक काम करेंगी और कार्यवाही में किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा। उन्होंने कहा, सत्र का सुचारू रूप से चलना देश के लिए फायदेमंद होगा।

हम सभी की बात सुनेंगे 

किरेन रिजिजू ने कहा, ससंद सत्र के दौरान हम सभी विपक्षी दलों की बात सुनेंगे और उम्मीद है कि सभी लोग शांति से काम करेंगे और हंगामे से बचेंगे। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की भारी जीत के बाद संसद का सत्र आयोजित हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार असैन्य परमाणु क्षेत्र को प्राइवेट फर्मों के लिए खोलने संबंधी बिल के साथ अपने सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी।