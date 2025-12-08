Weather Update Today : सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, अब छूटेगी कंपकंपी

By
Harpreet Singh
-
0
85
Weather Update Today : सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, अब छूटेगी कंपकंपी
Weather Update Today : सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, अब छूटेगी कंपकंपी

हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में कई जगह पारा शून्य से नीचे

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : पहाड़ों में पड़ रही बर्फ से जहां वहां का तापमान गिर रहा है वहीं हवा के साथ पहाड़ों से सर्दी मैदानों की तरफ आ रही है। इससे मैदानों का पारा लगातार व तेजी गिर रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मैदानी भागों में तापमान तेजी से नीचे गिरेगा और ठंड अपना प्रचंड रूप धारण करेगी।

आईएमडी के अनुसार, देश के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में ठंड का असर अगले एक सप्ताह तक बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने पर पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिसंबर का दूसरा सप्ताह कई राज्यों में सर्दी की तीव्रता को और बढ़ा सकता है।

देश के ये हिस्से भी सर्दी की गिरफ्त में आए

पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में भी शीतलहर का असर गहराता जा रहा है। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार कश्मीर घाटी में पारा शून्य से नीचे रिकॉर्ड हुआ, राजस्थान के कई जिले कड़ाके की ठंड से कांप उठे। पहाड़ी राज्यों में अगले 48 घंटों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। अगले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान में कोहरा छा सकता है। इससे यातायात प्रभावित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 8 और 9 दिसंबर को हल्की बर्फबारी की संभावना है। निचले इलाकों में ठंड के साथ बादल छाए रह सकते हैं।

उत्तर भारत के इन हिस्सों में पारा शून्य से नीचे

कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर तापमान शून्य से नीचे चल रहा है। श्रीनगर में पहलगाम राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान माइनस 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 0.9 डिग्री, गुलमर्ग में माइनस 1.6 डिग्री, पुलवामा में माइनस 3.8 डिग्री, और कुपवाड़ा में माइनस 0.8 डिग्री रहा। आईएमडी के अनुसार आज उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है।