बूढ़े माँ-बाप, सात साल की बेटी का भी रो-रो कर बुरा हाल

Wing Commander Namnash Syal, (आज समाज), हिमाचल प्रदेश : शुक्रवार को दुबई एयरशो में क्रैश हुए तेजस के विंग कमांडर नमांश स्याल का रविवार को सैन्य सम्मान एक साथ अंतिम संस्कार किया गया।.नमांश स्याल के पार्थिव शरीर को विशेष विमान से उनके हिमाचल के काँगड़ा जिले के पैतृक गांव पटियालकड़ लाया गया। जहां काफी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने और नमांश के अंतिम दर्शन के लिए मौजूद था। नमांश की पत्नी अफशां भी विंग कमांडर हैं, जिन्होंने पति को आखिरी सलामी दी और और नम आंखों से अपनी सात साल की बेटी को सम्भलती दिखीं।

फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा

बता दें कि शुक्रवार को दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस (एलसीए तेजस) विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट विंग कमांडर नामांश स्याल शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा और ग्राउंड एरिया में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में तेजस के पायलट को गंभीर और घातक चोटें आईं, जिसके चलते उन्होंने प्राण गंवा दिए। रविवार दोपहर करीब एक बजे उनका पार्थिव शरीर एयरफोर्स के विशेष विमान से गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे पर लाया गया। नामांश स्याल के माता-पिता, पत्नी और 7 साल की बेटी भी पार्थिव शरीर के साथ गांव पहुंचे।

करूण विलाप की सिसकियों के बीच वायुसेना अधिकारी भी गमगीन नजर आए

पायलट नमांश स्याल को देख न केवल माँ-बाप, पत्नी और बेटी भावुक थे, बल्कि अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हर इंसान की आँखों में आंसू थे। परिजनों द्वारा किये जा रहे करूण विलाप की सिसकियों के बीच वहां मौजूद वायुसेना अधिकारी के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी गमगीन नजर आए, पिता का विलाप, मां का दर्द, मासूम बेटी की करुण पुकार और विंग कमांडर पत्नी अफशां की तकलीफ देख लोगों की आखें नम थी।

पति को खोने का दर्द साफ तौर में झलक रहा था

जिस वक्त विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर दोपहर गग्गल हवाई अड्डे से उनके पैतृक गांव पटियालकड़ लाया गया, उस दौरान रास्ते में अंतिम दर्शन के लिए लोग सड़क के किनारे खड़े रहे। उल्लेखनीय है कि नमांश की पत्नी अफशां खुद भी विंग कमांडर हैं, जो सेना की नौकरी और शहादत का मर्म बखूबी समझती है, लेकिन एक कमांडर होने के साथ वो एक पत्नी भी हैं, जिनके चेहरे पर पति को खोने का दर्द साफ तौर में झलक रहा था।

भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल ने गहरा दुख प्रकट किया

एक तरफ जहाँ पति की शहादत पर गर्व, तो दूसरी तरफ सुहाग को खोने का गम अफशां के दर्द को बयां कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वे पायलट की मृत्यु से हुई इस अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख प्रकट करती हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान तथा भारतीय सशस्त्र बलों के सभी रैंक ने बयान जारी कर पायलट की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया है।

ये भी पढ़ें: Jhajjar News : पंजाबी ट्विस्ट फ़ूड शॉप में लगी आग, गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण भड़की आग, दो कर्मचारी झुलसे