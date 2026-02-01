Rashmika and Vijay: इस दिन शादी के बंधन में बंधेंगे विजय और रश्मिका?

उदयपुर में हो रही तैयारी

Rashmika and Vijay, (आज समाज), मुंबई: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीते दिनों रश्मिका ने अपनी शादी को लेकर चल रही अफवाहों पर रिएक्ट भी किया था। हर कोई इस मोस्ट लवेबल लवबर्ड्स की शादी को लेकर एक्साइटेड है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये कपल कब शादी की खुशखबरी देगा। इसी बीच अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उदयपुर के मशहूर पैलेस में रश्मिका और विजय की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।

बीते साल अक्टूबर में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली थी, जिसके बाद दोनों की शादी को लेकर चर्चा तेज हो गई। इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर उदयपुर के पैलेस में हो रही सजावट की झलक दिखा रही हैं। इस क्लिप में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये डेकोरेशन रश्मिका और विजय की ग्रैंड शादी के लिए हो रही है।

2 फरवरी को शादी करेंगे विजय और रश्मिका?

एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि विजय और रश्मिका की शादी की तैयारियां उदयपुर के पैलेस में हो रही हैं। दोनों 2 फरवरी को शाही अंदाज में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इस वीडियो में वेन्यू पर चल रही सजावट की झलक भी दिखाई गई है। इस वायरल वीडियो पर तमाम तरह के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं।

वारयल वीडियो में क्या कहा?

क्लिप में ये कहते हुए सुना जा सकता है, दोस्तों, हम आपको एक अपडेट दे रहे हैं। हम उदयपुर के सिटी पैलेस में हैं और वो पैलेस को सजा रहे हैं। हमें पता चला है कि यहां किसी की शादी हो रही है और अंदाजा लगाइए कौन? कौन हो सकता है? रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा। उनकी शादी हो रही है। मैं आपको सजावट दिखाती हूं। मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रही हूं। 2 फरवरी को उनकी शादी हो रही है।

हालांकि, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अभी तक अपनी शादी की खबरों पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। इसलिए इस वायरल वीडियो में किए गए दावे में कितनी सच्चाई है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते है।

