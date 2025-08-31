Business News Hindi : क्या अब यूरोपीय देशों से भारत पर दबाव डलवाएंगे ट्रंप

अमेरिका द्वारा लागू किए टैरिफ से निपटने के लिए भारतीय रणनीति से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए भारी भरकम टैरिफ लागू किया था। लेकिन भारत ने न केवल इस दबाव का सामना करने के लिए अपने निर्यात के लिए नए बाजार तलाश लिए हैं बल्कि रणनीतिक तौर पर भी डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर धकेल दिया है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब पूरी तरह से बौखला गया है और भारत पर दबाव डालने के लिए नए-नए हथकंडे अपनाने पर उतारू हो गया है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप यूरोपीय देशों पर भी दबाव बना रहे हैं कि वे भी रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाएं।

भारत पर थोप रहा रूस-यूक्रेन युद्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से चिढ़े हुए हैं। दरअसल वे अपने वादे के अनुसार, अभी तक रूस-यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा पाए हैं और अब उन्होंने इसका ठीकरा भारत पर फोड़ना शुरू कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि भारत द्वारा रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदा जा रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषण मिल रहा है। इसी का बहाना बनाकर ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया। हालांकि उनका ये दांव भी फीका रहा और भारत पर इसका बहुत ज्यादा असर होता नहीं दिख रहा है। इससे ट्रंप लग रहा है कि और चिढ़ गए हैं।

भारत के खिलाफ यूरोपीय देशों को भड़का रहे ट्रंप

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, व्हाइट हाउस ने यूरोपीय देशों से भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिका जैसे प्रतिबंध लगाने को कहा है, जिसमें नई दिल्ली से खरीदे जाने वाले सभी तेल और गैस पर पूरी तरह से रोक लगाना भी शामिल है। गौरतलब है कि यूरोपीय नेता भी यूक्रेन में युद्ध समाप्त कराने के पक्ष में हैं। हालांकि जहां अमेरिका का दावा है कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है और उससे मुनाफा कमा रहा है, वहीं अधिकांश यूरोपीय देश इस मुद्दे पर काफी हद तक चुप रहे हैं और उन्होंने ट्रंप के टैरिफ कदम का खुलकर समर्थन या विरोध नहीं किया है।

टैरिफ पर अपने ही देश में घिरे ट्रंप

दुनिया भर के सभी प्रमुख देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने पर अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप की चौतरफा आलोचना हो रही है। यहीं नहीं ट्रंप अब अपने ही देश में अपने इस फैसले पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां ट्रंप ने अपनी इच्छानुसार सभी देशों पर अलग-अलग दर से टैरिफ लगा दिए हैं वहीं अमेरिका की ही एक कोर्ट ने ट्रंप के इस फैसले को गैर कानूनी बताते हुए इसे रद करने को कहा है। इस फैसले का विरोध जताते हुए ट्रंप ने कहा है कि अगर ये टैरिफ हटे, तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि उसने जो कुछ भी किया वह अमेरिका की बेहतरी के लिए किया है।

