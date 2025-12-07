क्या सच में ऑफ-एयर होगा TMKOC? प्रोड्यूसर असित मोदी ने तोड़ी चुप्पी

TMKOC: तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इंडियन टेलीविज़न के सबसे मशहूर सिटकॉम में से एक है, जो लगभग 18 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। हालाँकि, हाल के दिनों में, इस पॉपुलर शो के ऑफ-एयर होने की अफवाहों ने फैंस को चौंका दिया है। दर्शक इस पसंदीदा सीरीज़ के भविष्य को लेकर परेशान थे, ऐसे में प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने आखिरकार इन अटकलों पर ध्यान दिया और सच बताया।

TMKOC: एक ऐसा शो जो हर घर का हिस्सा बन गया

2008 में लॉन्च होने के बाद से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडियन टेलीविज़न का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। जेठालाल के मज़ेदार एक्सप्रेशन से लेकर दयाबेन की ज़बरदस्त हंसी तक, ये किरदार घर-घर में मशहूर हो गए। एक पूरी पीढ़ी टप्पू सेना को देखते हुए बड़ी हुई, जिससे यह शो सिर्फ़ मनोरंजन से कहीं ज़्यादा बन गया — यह लाखों लोगों के लिए एक इमोशन बन गया।

इतने सालों में कई कास्ट बदलने के बावजूद, शो की पॉपुलैरिटी काफी हद तक बनी हुई है। हालांकि, कई ओरिजिनल एक्टर्स के जाने और हाल ही में बदलती TRP रेटिंग्स ने शो के बंद होने की अफवाहों को हवा दी।

क्या TMKOC सच में खत्म हो रहा है? ये है सच

सभी अंदाज़ों पर रोक लगाते हुए, असित कुमार मोदी ने इंडियन टेलीविज़न एकेडमी की 25वीं सालगिरह के मौके पर शो के भविष्य के बारे में बात की। प्रोड्यूसर ने शो के बंद होने की खबरों को पूरी तरह से नकार दिया और फैंस को इसके जारी रहने का भरोसा दिलाया। ‘जब तक हम कर सकते हैं, हम जारी रखेंगे’: असित मोदी

इस मौके पर बोलते हुए, असित कुमार मोदी ने कहा: “शो अभी भी चल रहा है, और हम इसे जब तक हो सकेगा, जारी रखेंगे। लोग अभी भी इसे देखना पसंद करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा उन बहुत कम शो में से एक है जो हंसी और पॉजिटिविटी फैलाता है। यह अब सिर्फ एक टेलीविज़न शो नहीं है; यह एक ब्रांड बन गया है।” उन्होंने अपनी टीम के डेडिकेशन की भी तारीफ़ की और कहा कि यह शो इसमें शामिल सभी लोगों की कड़ी मेहनत और कमिटमेंट की वजह से है।

एक ब्रांड जो अभी भी ऑडियंस से जुड़ता है

असित मोदी ने आगे ज़ोर दिया कि TMKOC को ऑडियंस का मज़बूत सपोर्ट मिल रहा है। उनके मुताबिक, यह कॉमेडी शो आज के टेलीविज़न माहौल में इसलिए सबसे अलग है क्योंकि यह फ़ैमिली-फ़्रेंडली ह्यूमर, पॉज़िटिविटी और सोशल वैल्यूज़ पर फ़ोकस करता है — जिसे दर्शक आज भी पसंद करते हैं।

फ़ैन्स चैन की सांस ले सकते हैं

प्रोड्यूसर के खुद अफ़वाहों को खारिज़ करने के बाद, फ़ैन्स आख़िरकार राहत की सांस ले सकते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जल्द ही ऑफ़-एयर नहीं होने वाला है और जब तक ऑडियंस इसे प्यार देती रहेगी, यह हँसी फैलाता रहेगा।

लगभग दो दशकों के बाद भी, यह शो इंडियन टेलीविज़न पर लंबे समय तक चलने और लगातार चलने का एक अनोखा उदाहरण बना हुआ है — यह एक बार फिर साबित करता है कि TMKOC दर्शकों के दिलों में एक खास जगह क्यों रखता है।