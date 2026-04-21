14 साल बाद फिर बजेगी शहनाई? Jennifer Winget की दूसरी शादी की चर्चा तेज

Jennifer Winget: पॉपुलर टेलीविज़न स्टार जेनिफर विंगेट एक बार फिर सुर्खियों में हैं—इस बार उनकी दूसरी शादी की अफवाहों की वजह से। अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखने के लिए जानी जाने वाली जेनिफर ने सोशल मीडिया पर अपनी हालिया एक्टिविटी के बाद फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है।

शादी के संकेत या सिर्फ इत्तेफाक?

चर्चा तब शुरू हुई जब जेनिफर ने शादी से जुड़े एक पोस्ट को लाइक किया और एक शादी के डांस वीडियो पर कमेंट भी किया, जिसमें “इंट्रो लेसन” मांगा। इसके तुरंत बाद, उन्होंने कई शादी-थीम वाले पेजों से जुड़ना शुरू कर दिया, जिस पर उनके फैंस का ध्यान गया। इस अचानक बदलाव ने कई लोगों को यह विश्वास दिला दिया है कि एक्ट्रेस शायद फिर से शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं।

मिस्ट्री मैन की एंट्री

आग में घी डालते हुए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चाओं से पता चलता है कि जेनिफर विलियम इस्माइल नाम के एक आदमी को डेट कर सकती हैं, जो कथित तौर पर सिंगापुर में रहता है। फैंस ने देखा कि वह उन्हें ऑनलाइन फॉलो करती हैं, और अफवाहें तेजी से फैल गईं, कुछ ने तो उनके विदेश जाने के बारे में भी अंदाज़ा लगाया।

अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं

बढ़ती चर्चा के बावजूद, जेनिफर ने इन खबरों को न तो कन्फर्म किया है और न ही मना किया है। पहले भी, उनका नाम एक्टर करण वाही के साथ जोड़ा गया था, लेकिन उन्होंने अफवाहों को बेबुनियाद पब्लिसिटी बताते हुए खारिज कर दिया था।

उनके अतीत पर एक नज़र

जेनिफर की शादी पहले 2012 में करण सिंह ग्रोवर से हुई थी, लेकिन दो साल बाद ही दोनों अलग हो गए। तलाक के बाद, वह एक मुश्किल दौर से गुज़रीं और उन्होंने काम से ब्रेक भी लिया। हालांकि, उनकी वापसी ने उनकी हिम्मत को साबित किया, जिससे वह आज इंडियन टेलीविजन की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक बन गईं। इस बीच, करण सिंह ग्रोवर अब बिपाशा बसु के साथ खुशी-खुशी शादीशुदा हैं, और कपल की एक बेटी है।