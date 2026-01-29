पहले से भी ज़्यादा डरावनी होगी The Kerala Story 2 ? मोशन पोस्टर देख कांपे लोग

The Kerala Story 2: द केरला स्टोरी हाल के सालों में सबसे ज़्यादा विवादित भारतीय फिल्मों में से एक बनकर उभरी। यह फिल्म महिलाओं के कथित धर्मांतरण और ISIS में उनकी भर्ती जैसे संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित थी, और इसने असल ज़िंदगी की घटनाओं से प्रेरणा लेने का दावा किया था।

हालांकि, इन दावों की सच्चाई पर बड़े पैमाने पर बहस हुई और उनकी पुष्टि नहीं हो पाई, जिससे फिल्म को लेकर विवाद और बढ़ गया। इसके रिलीज़ होने के बाद से ही सीक्वल को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी—और अब, मेकर्स ने पार्ट 2 का पहला मोशन पोस्टर जारी करके इस चर्चा को और तेज़ कर दिया है।

एक डरावना मोशन पोस्टर उत्सुकता बढ़ाता है

विपुल अमृतलाल शाह की बहुप्रतीक्षित सीक्वल का नया रिलीज़ हुआ मोशन पोस्टर दर्शकों को बेचैन कर गया है। “द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड” टाइटल वाला यह पोस्टर धोखे, नफरत और इंसानियत के पतन से परे की सच्चाइयों को खोजने का वादा करता है।

देखने में, पोस्टर डरावना है। इसमें महिलाओं के चेहरे आधे ढके हुए हैं, जो डर, गुस्सा और दुख की भावनाओं को दिखाते हैं। उनके चेहरों पर आंसू बह रहे हैं, जबकि माथे पर तिलक जैसे धार्मिक प्रतीक परेशान करने वाले विरोधाभास को और बढ़ाते हैं। यह इमेज बताती है कि सीक्वल ओरिजिनल फिल्म से ज़्यादा गहरा और डरावना होगा।

द केरला स्टोरी 2 किस बारे में होगी?

उम्मीद है कि सीक्वल कहानी को पहली फिल्म में दिखाई गई घटनाओं से आगे ले जाएगा, कहानी का विस्तार करेगा और इसके विषयों को और गहरा करेगा। “गोज़ बियॉन्ड” टैगलाइन के साथ, मेकर्स इस विषय की व्यापक और ज़्यादा परतदार पड़ताल का संकेत दे रहे हैं। फिल्म का टीज़र 30 जनवरी को रिलीज़ होने वाला है, जिससे दर्शकों को आगे क्या होने वाला है, इसकी पहली झलक मिलेगी।

रिलीज़ डेट और डायरेक्टर की जानकारी

पहले पार्ट के विपरीत, जिसे सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया था, सीक्वल का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह करेंगे।

द केरला स्टोरी 2 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

नई कास्ट पेश की गई

मेकर्स ने सीक्वल में नई कास्ट को चुना है। फिल्म में ये कलाकार होंगे:

उल्का गुप्ता

अदिति भाटिया

ऐश्वर्या ओझा

नए चेहरों का आना एक नए दृष्टिकोण और शायद उसी विवादित दुनिया में नई कहानियों का संकेत देता है। अपने डरावने मोशन पोस्टर, बोल्ड थीम और पहले से ज़्यादा गहराई में जाने के वादे के साथ, द केरल स्टोरी 2 अपने पिछले पार्ट से ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा डार्क और शायद ज़्यादा विवादित होने वाली लग रही है। जैसे-जैसे टीज़र रिलीज़ नज़दीक आ रहा है, दर्शकों के बीच उत्सुकता और बेचैनी बढ़ती जा रही है।

