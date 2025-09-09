Asia Cup Cricket 2025 Live : क्या शिवम दुबे बनेगे गेंदबाज ऑलराउंडर

टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच ने किया खुलासा, कहा शिवम को मध्यम तेज गेंदबाज के रूप में स्थापित करना चाहते हैं

Asia Cup Cricket 2025 Live (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम इस समय जबरदस्त प्रतिभा से भरी हुई है। एक तरफ जहां अंतिम 11 का चुनाव करने में भारतीय टीम प्रबंधन को माथा पच्ची करनी पड़ रही है वहीं बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया में मौके की तलाश में हैं। टीम इंडिया का एक ऐसा ही आॅलराउंडर खिलाड़ी है शिवभ दुबे। अभी तक शिवम दुबे की पहचान एक बल्लेबाज के रूप में है लेकिन भारतीय गेंदबाजी कोच का इरादा कुछ और है। दरअसल टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल उन्हें बैकअप मध्यम तेज गेंदबाज के तौर पर स्थापित होते देखना चाहते हैं। शिवम एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने पिछले साल टी20 विश्व कप में अहम भूमिका निभाई थी और अब टीम को इस बहु-राष्ट्रीय टूनार्मेंट में भी उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

इसलिए शिवम को मध्यम तेज गेंदबाज बनाना चाहते हैं कोच

भारत के पास शिवम और हार्दिक पांड्या के रूप में दो अच्छे आॅलराउंडर हैं और इसी भूमिका को देखते हुए मोर्कल चाहते हैं कि शिवम एक गेंदबाज के तौर पर भी उभरे। मोर्कल का कहना है कि उनके लिए यह जरूरी है कि शिवम जैसा आॅलराउंडर भी टी20 में अपने स्पैल के चार ओवर पूरे डाले। भारतीय टीम ने सोमवार को दुबई के आईसीसी अकादमी पर अभ्यास किया। अभ्यास सत्र से इतर मोर्कल ने कहा, मेरे लिए यह देखना जरूरी है कि शिवम जैसा लड़का चार ओवर डाल सके। मैं हमेशा आॅलराउंडरों से कहता हूं कि दोनों कौशल पर काम करें। कई बार लड़के अभ्यास में थोड़े शरारती हो जाते हैं और एक पर ही फोकस करते हैं। यहां इस माहौल में हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते।

इस तरह रहेगा भारत का अभियान

भारत 10 सितंबर को यूएई, 14 को पाकिस्तान और 19 को ओमान से भिड़ेगा। एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने अगर सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई तो दोनों टीमें फिर एक बार 21 सितंबर को आमने-सामने होंगी। टूनार्मेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने सुपर-4 स्टेज में टॉप किया तो दोनों के बीच टूनार्मेंट में तीसरा मुकाबला भी हो सकता है।

इस बार एशिया कप की मेजबानी भारत को मिली थी

