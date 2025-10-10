2nd Test Ind vs WI Live : क्या दूसरे टेस्ट मैच में सीनियर खिलाड़ियों को मिलेगा आराम

आज से दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया

2nd Test Ind vs WI Live (आज समाज), खेल डेस्क : भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज दिल्ली में दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। ज्ञात रहे कि दो टेस्ट मैच की सीरीज में मेजबान टीम एक-शून्य की बढ़त हासिल कर चुकी है। सीरजी का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच भारत किस टीम के साथ खेलता है यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारतीय टीम चाहेगी की वह वेस्टइंडीज की टीम को इस टेस्ट मैच में भी भारी अंतर से हराए और डब्ल्यूटीसी प्वांइट टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करे। भारत ने पहले मैच में दमदार प्रदर्शन करते हुए ढाई दिन के अंदर पारी से यह मुकाबला अपने नाम किया था।

आॅस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी टीम इंडिया

भारत को इस मैच के बाद सीमित ओवरों की सीरीज के लिए आॅस्ट्रेलिया का दौरा करना है और टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो उस सीरीज का भी हिस्सा होंगे। ऐसे में यह देखना होगा क्या टीम प्रबंधन इन खिलाड़ियों को आराम देने पर विचार करेगा, विशेषकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर नजरें होंगी जिनके वर्कलोड को लेकर काफी चर्चा रहती है।

हालांकि, बुमराह आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का हिस्सा नहीं हैं और वह उस दौरे पर टी20 सीरीज में ही हिस्सा लेंगे। वहीं, टीम के सहायक कोच रेयान टेन डस्काटे ने भी बुधवार को स्पष्ट किया था कि टीम विजयी संयोजन से छेड़छाड़ नहीं करेगी। डस्काटे के बयान से संकेत मिले हैं कि टीम प्लेइंग-11 में बिना किसी बदलाव के उतर सकती है।

चार सत्र भी पूरे नहीं खेल पाई थी वेस्टइंडीज

पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि यह निर्णय उनके लिए कोई ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ और उनकी टीम पूरे टेस्ट मैच में कुल मिलाकर चार सत्र भी बैटिंग नहीं कर पाई। पहली पारी में भी वेस्टइंडीज की टीम 44.1 ओवर में 162 रन बनाकर आॅलआउट हो गई थी जबकि दूसरी पारी में कुल 45.1 ओवर में 146 रन ही बना पाई। वेस्टइंडीज के लिए दूसरी पारी में एलिका अथानाजे ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए, जबकि जस्टिन ग्रीव्स ने 25, जेडन सील्स ने 22, जोहान लेन ने 14, जॉन कैंबेल ने 14, तेगनारायण चंद्रपॉल ने 8, ब्रेंडन किंग ने 5, रोस्टन चेज ने 1 और शाई होप ने 1 रन बनाए। वहीं, खैरी पियरे 13 रन बनाकर नाबाद लौटे।

दूसरे टेस्ट के लिए भारत की संभावित टीम

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज: तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैम्पबेल, एलिक अथानाजे, ब्रेंडन किंग, साई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खेरी पियरे, जोहान लेन, जेडन सील्स।