Mamata Banerjee: ममता बोली- धांधली हुई तो जान की बाजी लगा देंगे, बंगाल पुलिस पर चुनाव आयोग के दवाब में काम करने का आरोप

हाई-वोल्टेज ड्रामे के बीच करीब 4 घंटे स्ट्रॉन्ग रूम में रही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी

Mamata Banerjee, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों (4 मई) से ठीक पहले, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए गुरुवार (30 अप्रैल) देर रात करीब 4 घंटे बिताए।

ममता बनर्जी रात करीब 8 बजे स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचीं और 12 बजे के बाद बाहर निकलीं। बाहर निकलकर ममता ने मीडिया से कहा, अगर ईवीएम लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। उन्होंने कहा, बंगाल पुलिस हमारे लिए काम नहीं कर रही है।

जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से राज्य की पुलिस चुनाव आयोग के दबाव में काम कर रही है। रोजाना पुलिस को सस्पेंड करने और केस लगाने को लेकर डराया जा रहा है।

चुनाव आयोग ने कहा, सभी ईवीएम सुरक्षित

पूरा विवाद एक वीडियो के बाद शुरू हुआ था, जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। टीएमसी का दावा है कि वीडियो में चुनाव आयोग के अधिकारी भाजपा के लोगों के साथ बैलट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि पोस्टल बैलेट की छंटाई हो रही थी। सभी ईवीएम सुरक्षित हैं।

मतपेटियों को गैर-कानूनी तरीके से खोलने का आरोप

विवाद की शुरूआत तब हुई जब तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार (30 अप्रैल) शाम नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन किया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर मतपेटियों को गैर-कानूनी तरीके से खोल रहे थे।

तृणमूल कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया।प्रत्याशी कुणाल घोष और मंत्री शशी पांजा ने स्ट्रांग रूम के अंदर बाहरी लोग संदिग्ध रूप से घूमने का आरोप लगाते हुए खुदीराम अनुशीलन केंद्र के गेट पर धरना शुरू कर दिया।

रात करीब 12 बजे स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर आई ममता बनर्जी

बवाल तब बढ़ गया जब भाजपा प्रत्याशी तापस राय और संतोष पाठक भी वहां पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इस बीच सीएम ममता बनर्जी रात के समय में अपनी सीट भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रॉन्ग रूम में अपने चुनाव एजेंट के साथ पहुंची। वे करीब चार घंटे वहां रहीं। मुख्यमंत्री करीब रात 12 बजे वे बाहर आई।

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