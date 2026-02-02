T20 World Cup 2026 : क्या पीसीबी को भारी पड़ेगा भारत के खिलाफ ने खेलने का फैसला

आईसीसी कर रहा पीसीबी से आधिकारिक संवाद की प्रतिक्षा

T20 World Cup 2026 (आज समाज), खेल डेस्क : पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहा है। पहले जहां उसने बांग्लादेश का समर्थन करते हुए टी20 विश्व कप का बहिष्कार करने की धमकी दी थी अब यह बयान आया है कि पाकिस्तान टी20 विश्व कप तो खेलेगा लेकिन भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगा।

हालांकि यदि पाकिस्तान अपने फैसले पर अडिग रहता है तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) उसपर सख्त फैसला ले सकती है। खेल की वैश्विक संस्था ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से आधिकारिक सूचना का इंतजार है।

पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आया सामने

पाकिस्तान ने पहले जहां टी20 विश्व कप के मैच भारत में खेलने से मना कर दिया जिसके चलते उसके सभी मैच श्रीलंका में कराए जाने का फैसला आईसीसी ने लिया। अब पाकिस्तान की तरफ से रविवार को नया बयान सामने आया है। इसमें उसने पाकिस्तान टीम के आगामी विश्व कप में शामिल होने की जानकारी दी और बताया कि उनकी टीम भारत के खिलाफ खेले जाने वाले 15 फरवरी के मुकाबले का बहिष्कार करेगी।

पाकिस्तान सरकार के इस फैसले पर आईसीसी ने कहा कि वह पीसीबी से आधिकारिक संवाद की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन चयनात्मक भागीदारी का यह रुख किसी भी वैश्विक खेल प्रतियोगिता की मूल भावना के विपरीत है।आईसीसी के अनुसार, विश्व स्तरीय टूर्नामेंट में सभी योग्य टीमें तय कार्यक्रम के अनुसार समान शर्तों पर भाग लेती हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य पर पड़ेगा असर

आईसीसी ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने देश में क्रिकेट के भविष्य पर पड़ने वाले दीर्घकालिक और गंभीर प्रभावों पर विचार करेगा। इसका असर उस वैश्विक क्रिकेट तंत्र पर भी पड़ेगा, जिसका पीसीबी स्वयं एक सदस्य और लाभार्थी है। आईसीसी ने स्पष्ट किया कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का सफल आयोजन है, जिसकी जिम्मेदारी पीसीबी सहित सभी सदस्य देशों की है।

सात फरवरी से शुरू हो रहा विश्व कप

ज्ञात रहे कि टी20 विश्व कप सात फरवरी से शुरू हो रहा है। इस बार इसका आयोजन भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत वर्तमान में टी20 विश्व विजेता भी है। विश्व कप के दौरान भारत में पांच जगह जबकि श्रीलंका में तीन जगह मैच आयोजित किए जाएंगे। वर्ल्ड कप का फाइनल आठ मार्च को होगा।