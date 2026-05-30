Kiara Advani: टॉक्सिक में ग्रे शेड रोल में दिखेंगी कियारा आडवाणी?

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Rajesh
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Kiara Advani: टॉक्सिक में ग्रे शेड रोल में दिखेंगी कियारा आडवाणी?
Kiara Advani: टॉक्सिक में ग्रे शेड रोल में दिखेंगी कियारा आडवाणी?

जानें एक्ट्रेस ने अपने किरदार पर क्या बताया
Kiara Advani, (आज समाज), मुंबई: यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है, लेकिन अब फिल्म को लेकर एक नई खबर ने फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा तेज हो गई है कि फिल्म में कियारा आडवाणी का किरदार पूरी तरह से सीधा-सादा नहीं, बल्कि ग्रे शेड्स वाला हो सकता है।

हाल ही में कियारा ने फिल्म में अपनी किरदार के बारे में बात की है, जिसके बाद फैंस लगातार इस बात के कयास लगा रहे हैं कि कियारा इस बार अपने अब तक के सबसे अलग और डार्क रोल में नजर आने वाली हैं।

कियारा आडवाणी के किरदार को लेकर चर्चा

गीतू मोहनदास की डायरेक्शन में बन रही फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है। हालांकि, पहले ये फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी, जिसके बाद इसके रिलीज डेट में बदलाव किए गए।

अब ये फिल्म कब रिलीज होगी इसकी कोई आॅफिशियल डेट सामने नहीं आई है। इसी बीच फिल्म में कियारा आडवाणी के किरदार को लेकर चर्चा तेज हो गई है क्योंकि एक्ट्रेस ने हिंट दिया है कि ये किरदार अभी तक के उनके करियर का सबसे अलग रोल होगा।

मुश्किल और लेयर्ड होगा किरदार

फिल्म में कियारा के किरदार का नाम नादिया बताया गया है। मेकर्स पहले ही उनका फर्स्ट लुक रिलीज कर चुके हैं, जिसमें उनका अंदाज काफी रहस्यमयी और इंटेंस दिखाई दिया था।

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनका किरदार इमोशनल तौर से काफी मुश्किल और लेयर्ड होने वाला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि फिल्म में उनका रोल कहानी का बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकता है। नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे सितारे भी नजर आने वाले हैं।

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