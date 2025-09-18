Asia Cup 2025 Live Update : क्या फिर से आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान

ग्रुप ए से दोनों टीमों ने सुपर 4 के लिए किया क्वालीफाई

Asia Cup 2025 Live Update (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। अब सभी क्रिकेट प्रेमियों को सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का इंतजार है। क्योंकि दोनों ही टीमें अपने ग्रुप से नंबर एक व दो पर रहते हुए सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 41 रन से हराकर एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया। वहीं भारत ने अपने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की और चार अंक व +4.793 के नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है। अब टीम का ग्रुप चरण में तीसरा मुकाबला 19 सितंबर को ओमान से होना है।

वहीं, पाकिस्तान की टीम ने अपने तीनों मुकाबले खेल लिए। पहले मैच में उसने ओमान को 93 रन से हराकर अपने अभियान की शुरूआत की। हालांकि, भारत के हाथों रविवार यानी 14 सितंबर को उसे मुंह की खानी पड़ी। तीसरे मैच में वापसी करते हुए पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया और चार अंक व +1.790 के नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर रही। यूएई और ओमान की टीमें क्रमश: तीसरे और चौथे पायदान पर रहीं।

भारत ने पाकिस्तान को आसानी से हराया था

एशिया कप में भारतीय टीम गु्रप मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर आसान जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला दुबई अंतरराष्टÑीय स्टेडियम में खेला गया। जहां पर टीम इंडिया ने आॅलराउंड प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने पारी के पहले ही ओवर में विकेट गवां दिया। इसके बाद वह कभी भी दबाव से उभर नहीं पाई और 20 ओवर के मैच में मात्र 127 रन ही बना पाई। इस दौरान उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए।

भारत ने 15.5 ओवर में जीत हासिल की

इस आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और टीम ने जीत के लिए जरूरी लक्ष्य मात्र 15.5 ओवर में ही हासिल कर लिया था। भारत की तरफ से गिल 10 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक ने 31 रन बनाए। इसके बाद मोर्चा कप्तान सूर्यकुमार ने तिलक वर्मा के साथ संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी हुई। तिलक 31 रन बनाकर आउट हुए। फिर शिवम दुबे और सूर्यकुमार ने मिलकर भारत के लिए जीत की औपचारिकता पूरी की। भारत के लिए सूर्यकुमार 37 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद 47 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे।

मैच के बाद ये बोले थे कप्तान सूर्य कुमार यादव

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि जब हम यहां खेलने आए थे, तभी टीम के तौर पर हमने फैसला ले लिया था। हम यहां सिर्फ खेलने आए थे। हमने मैदान पर करारा जवाब दिया। हम बीसीसीआई और सरकार के साथ हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं। मैंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी यही बात कही। हम पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। भारतीय कप्तान ने कहा, ‘हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं और एकजुटता जताते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह जीत हम उन बहादुर जवानों को समर्पित करते हैं जिन्होंने आॅपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया। जैसे वे हमें प्रेरित करते हैं, हम भी उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा।’