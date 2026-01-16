Emraan Hashmi Taskaree: तस्करी का दूसरा सीजन लाएंगे इमरान हाशमी? डायरेक्टर ने दिया बड़ा हिंट

फिल्म हक के बाद वेब सीरीज तस्करी से सुर्खियां बटोर रहे इमरान हाशमी

Emraan Hashmi Taskaree, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी अपनी हालिया रिलीज फिल्म हक के बाद अब वेब सीरीज तस्करी से सुर्खियां बटोर रहे हैं। इमरान हाशमी की तस्करी: द स्मगलर वेब 14 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसमें वो एक कस्टम आॅफिसर के किरदार में हैं। ये सीरीज एयरपोर्ट पर होने वाली स्मगलिंग के इर्द-गिर्द घूमती है और इसमें शरद केलकर भी हैं। रिलीज होने के साथ ही इसके दूसरे सीजन का चर्चा भी होने लगी है।

इन्हीं रूमर्स पर अब डायरेक्टर राघव जयरथ ने एक अहम हिंट दिया है। सात एपिसोड की तस्करी में इमरान हाशमी ने सुपरिटेंडेंट अर्जुन मीना का रोल प्ले किया है। सोशल मीडिया पर लोग इमरान की एक्टिंग की काफी तारीफ कर रहे हैं और सीरीज को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसी बीच, मेकर्स ने इस सीरीज के दूसरे सीजन को लेकर रिएक्शन दिया है।

सीजन 2 आॅडियंस के रिस्पॉन्स पर निर्भर

हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जयराथ ने बताया, अभी, हम हर शो की एंडिंग करने में भरोसा करते हैं। इसलिए हर सीरीज का एक प्रॉपर क्लोजर होगा। लेकिन अगर आॅडियंस प्यार बरसाते हैं और वो इसे और देखना चाहते हैं, तो हम इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे। स्पेशल आॅप्स् की टीम ने शुरू में एक एंडिंग प्लान की थी, लेकिन बाद में जब आॅडियंस का सपोर्ट साफ हो गया तो कहानी को आगे बढ़ाया।

ढाई मिनट में इमरान ने कहा हां

डायरेक्टर ने आगे बताया, जब हम कास्टिंग कर रहे थे, तो जैसे ही इमरान का नाम आया, सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। हमें पहले ही लग रहा था कि इमरान इस रोल के लिए एकदम सही हैं। जब हमने उनसे बात की तो एक्टर तुरंत ही इस प्रोजेक्ट के लिए मान गए। ये सिर्फ ढाई मिनट का नरेशन था और इसे सुनते ही उन्होंने कहा, चलो इसे करते हैं।