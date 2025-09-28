क्या Ekta Kapoor करेंगी कोरियन ड्रामा में डेब्यू? 29 सितंबर को खुलेगा राज

Ekta Kapoor: भारतीय टेलीविज़न की बेताज बादशाह एकता कपूर ने अपने रिकॉर्ड तोड़ धारावाहिकों से दशकों तक छोटे पर्दे पर राज किया है, जिनमें से कई के नाम “K” अक्षर से शुरू होते हैं। धारावाहिकों से लेकर वेब सीरीज़ और बॉलीवुड फ़िल्मों तक, उनके रचनात्मक साम्राज्य की कोई सीमा नहीं है। लेकिन इस बार, एकता ने एक अप्रत्याशित अपडेट से फैन्स को चौंका दिया है, जिसका टीवी धारावाहिकों से कोई लेना-देना नहीं है।

इस दिग्गज निर्माता ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक बिल्कुल नए प्रोजेक्ट की ओर इशारा किया गया है। इस क्लिप में, उन्होंने खुद को भारत के लिए कोरियाई ड्रामा की “ओजी क्वीन” बताया और एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने खुलासा किया कि वह एक कोरियाई ड्रामा प्रोजेक्ट में नज़र आने वाली हैं—जिसने फैन्स को रोमांचित और उत्सुक दोनों ही कर दिया है।

कोरियाई ड्रामा में एंट्री या हिंदी रीमेक?

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए, एकता ने लिखा: “29 सितंबर को दोपहर 1 बजे सरप्राइज।” इसके बाद से ही अटकलों का बाज़ार गर्म है। जहाँ कुछ प्रशंसकों का मानना ​​है कि एकता कपूर आधिकारिक तौर पर एक कोरियाई ड्रामा के साथ पर्दे पर अपनी शुरुआत कर रही हैं, वहीं कुछ का मानना ​​है कि वह किसी लोकप्रिय कोरियाई ड्रामा का हिंदी रीमेक बनाने की तैयारी कर रही हैं।

यह क्यों मायने रखता है

भारत में कोरियाई ड्रामा के प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या है, और अगर एकता कपूर कोरियाई मनोरंजन उद्योग के साथ सचमुच सहयोग करती हैं—चाहे वह अभिनेत्री, निर्माता या क्रिएटर के रूप में हों—तो यह एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। कहानी कहने की उनकी कला और कोरियाई ड्रामा के जादू का मेल एक बेहतरीन तूफान ला सकता है।

फ़िलहाल, बड़ा खुलासा 29 सितंबर को होना है, जब सभी अफवाहों पर विराम लग जाएगा। इस बीच, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ का उनका नवीनतम संस्करण पहले ही दर्शकों का दिल जीत रहा है, जिससे साबित होता है कि एकता अभी भी दर्शकों को बांधे रखना जानती हैं।

अब सबकी निगाहें 29 सितंबर को होने वाली उनकी घोषणा पर टिकी हैं—क्या एकता कपूर किसी कोरियाई ड्रामा में होंगी, या भारत में इसका अपना संस्करण?