Chandigarh Breaking News : रियल एस्टेट सेक्टर में लाएंगे सकारात्मक बदलाव : मुंडियां

कहा, प्रदेश सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर का काम आसान बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम जल्द ही इस सेक्टर में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। यह शब्द प्रदेश के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में गठित की गई सेक्टर-विशेष कमेटी की पहली बैठक पुडा भवन, एसएएस नगर में कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहे।

इस दौरान मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार रियल एस्टेट सेक्टर द्वारा राज्य के विकास में दिए जा रहे योगदान को भली-भांति समझती है, क्योंकि इस क्षेत्र की तरक्की से राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सेक्टर-विशेष कमेटी सरकार को अपने सुझाव देकर रियल एस्टेट क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगी।

सीआरईडीएआई ने की सरकार के प्रयास की सराहना

बैठक में पंजाब सीआरईडीएआई के अध्यक्ष जगजीत सिंह माझा ने रियल एस्टेट सेक्टर में संरचनात्मक नीतियां बनाने के लिए कमेटी गठित करने के सरकार के इस कदम की सराहना की। कमेटी के चेयरमैन श्री दीपक गर्ग (डायरेक्टर, माबेर्ला ग्रुप) ने बैठक के दौरान पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि कमेटी सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएगी। बैठक में यह भी सहमति बनी कि आने वाले दिनों में जालंधर और लुधियाना में बिल्डरों और संबंधित विकास प्राधिकरणों के बीच बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि इन शहरों में रियल एस्टेट क्षेत्र में और निवेश की रूपरेखा तैयार की जा सके।

बैठक में कई अहम बिंदुओं पर की गई चर्चा

रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक निवेश-अनुकूल और प्रोत्साहन देने के लिए बैठक में सभी सदस्यों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई – जैसे सीएलयू, एलओआई, लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियों को जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाना, पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने को सरल बनाना, तथा प्लॉटों की हाइपोथिकेशन और डी-हाइपोथिकेशन की प्रक्रिया को और सुगम बनाने संबंधी तुरंत आवश्यक कदम उठाने पर सहमति जताई गई।

