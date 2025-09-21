Afghanistan Bagram Airbase : क्या अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेगा अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी

Afghanistan Bagram Airbase (आज समाज), वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व में लगातार सनसनी बनाए हुए है। एक तरफ जहां नई टैरिफ दरें लगाकर दुनिया के सभी प्रमुख देशों को चिंता में डाला हुआ है। वहीं गत दिवस एच वन बी वीजा संबंधी नई नीति लागू करके भारत और चीन के साथ-साथ टेक कंपनियों की भी हड़बड़ाहट बढ़ा दी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस करने की मांग की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों यानी अमेरिका को वापस नहीं करता है, तो बुरी चीजें होने वाली हैं।

पिछले दिनों ईरान की बंदरगाह पर प्रतिबंध के आदेश दिए थे

अमेरिका ने यह घोषणा की है कि उसने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की अनुमति देने वाली 2018 की प्रतिबंध छूट वापस ले ली है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तो उसने ईरान पर अपना सख्त रुख जाहिर किया है वहीं आर्थिक मोर्चे पर भारत को एक बार फिर से चोट पहुंचाई है। अब 29 सितंबर से अमेरिकी ट्रेजरी चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध को लागू करेगी। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी चाबहार बंदरगाह का आॅपरेशन संभालती है तो उस पर अमेरिका में प्रतिबंध लग जाएगा।

बगराम एयरबेस को लेकर यह खबर आई सामने

उल्लेखनीय है कि एक खबर आई थी कि चीन बगराम एयरबेस को हथियाना चाहता है। हालांकि चीन ने इन खबरों का खंडन किया था। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व दूत निक्की हेली ने चीन के बगराम एयरवेस पर कब्जा करने का आशंका जाहिर की थी। ट्रंप ने पहले दोहराया था कि वाशिंगटन इस अड्डे पर नियंत्रण पुन: प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, जो 11 सितंबर, 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी सेना के लिए एक प्रमुख परिचालन केंद्र था। इसे 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया था।