अक्षय कुमार लाएंगे ‘Bhoot Bangla 2’? मेकर्स का बड़ा प्लान आया सामने

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Mohit Saini
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अक्षय कुमार लाएंगे ‘Bhoot Bangla 2’? मेकर्स का बड़ा प्लान आया सामने
अक्षय कुमार लाएंगे ‘Bhoot Bangla 2’? मेकर्स का बड़ा प्लान आया सामने

Bhoot Bangla 2′: हॉरर-कॉमेडी भूत बांग्ला अभी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, और इसकी सफलता ने अब कुछ और भी बड़े काम के लिए रास्ता खोल दिया है। फिल्म के दुनिया भर में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के साथ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेकर्स पहले से ही सीक्वल पर विचार कर रहे हैं — और फैंस इससे ज़्यादा उत्साहित नहीं हो सकते।

सीक्वल प्लान्स ने रफ़्तार पकड़ी

लगभग 15 साल बाद, अक्षय कुमार फिल्ममेकर प्रियदर्शन के साथ फिर से जुड़े, और उनके कोलेबोरेशन ने दर्शकों के दिलों में साफ़ तौर पर जगह बनाई है। प्रोड्यूसर एकता कपूर के सपोर्ट से, फिल्म की सफलता ने कथित तौर पर टीम को सिर्फ़ एक इंस्टॉलमेंट से आगे सोचने के लिए प्रोत्साहित किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भूत बांग्ला 2 के बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है, जिसमें मेकर्स कहानी को बढ़ाने के आइडिया पर विचार कर रहे हैं।

क्या फ्रेंचाइजी बन रही है?

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि एकता कपूर भूत बांग्ला को पूरी तरह से हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी में बदलने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ऑडियंस के ज़बरदस्त रिस्पॉन्स ने इन प्लान्स को पक्का तेज़ कर दिया है।

बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

फिल्म ने रिलीज़ के कुछ ही दिनों में शानदार नंबर्स दिए हैं:

इंडिया नेट कलेक्शन (5 दिन): ₹72.75 करोड़
इंडिया ग्रॉस: ₹86.62 करोड़
वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹118.12 करोड़

लगभग ₹120 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म तेज़ी से प्रॉफिट की ओर बढ़ रही है और उम्मीद है कि यह जल्द ही अपने बजट से ज़्यादा कमा लेगी।

ऑडियंस रिस्पॉन्स

हालांकि सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिएक्शन रहे हैं, लेकिन कास्ट की परफॉर्मेंस – साथ ही फिल्म के हॉरर और कॉमेडी के मिक्सचर को – बहुत तारीफ़ मिली है। फिल्म की सफलता एक बार फिर एंटरटेनमेंट स्पेस में, खासकर कॉमेडी जॉनर में अक्षय कुमार की मज़बूत पकड़ साबित करती है।

आगे क्या?

अगर मौजूदा रफ़्तार जारी रही, तो भूत बांग्ला 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बस आने ही वाली है। और अगर इसे फ्रेंचाइजी में बदल दिया जाए, तो यह बॉलीवुड में एक नए हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की शुरुआत हो सकती है।

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