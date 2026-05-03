Aamir Khan: क्या बर्थडे पर बेटे जुनैद को कार देंगे आमिर खान?

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Rajesh
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Aamir Khan: क्या बर्थडे पर बेटे जुनैद को कार देंगे आमिर खान?
Aamir Khan: क्या बर्थडे पर बेटे जुनैद को कार देंगे आमिर खान?

जाकिर बोले- आॅटो से उतरते हुए और नहीं देख सकता
Aamir Khan, (आज समाज), नई दिल्ली: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी एक दिन को प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। इस फिल्म में उनके बेटे जुनैद खान लीड रोल में नजर आए हैं और उनके अपोजिट साई पल्लवी नजर आई।

इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान आमिर खान ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ से लेकर अपने बेटे जुनैद खान के काम पर भी बात की। इस दौरान आमिर खान से सवाल पूछा गया कि क्या वो बर्थडे पर अपने बेटे को कार गिफ्ट करने वाले हैं। इस सवाल के जवाब में आमिर खान ने क्या कहा, आइए जानते हैं।

आमिर खान ने मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान को एक इंटरव्यू दिया और इसी दौरान उन्होंने जुनैद खान के करियर पर खुलकर बात की। इसी दौरान आमिर खान से जब पूछा गया कि क्या वो अपने बेटे को जन्मदिन पर गाड़ी देने वाले हैं, तो आमिर खान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया।

जुनैद में बहुत कमाल की क्वालिटीज

जाकिर खान ने सवाल किया कि जैसे प्रोड्यूसर से आजकल एक्टर्स 7-8 वैनिटी की मांग करते हैं। जब आप खुद अपनी एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और जुनैद आपसे मांगे आपसे 7 वैनिटी को आप उन्हें देंगे क्या? इस सवाल पर आमिर खान ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा।

खुशकिस्मती से जुनैद उस तरह का लड़का भी नहीं है जो इतनी वैनिटी की मांग करे। उसमें बहुत कमाल की क्वालिटीज हैं। एक पिता के तौर पर मैं जुनैद पर गर्व महसूस करता हूं। वो बहुत हार्डवर्किंग हैं, वो अपने डायरेक्टर-प्रोड्यूसर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपने को-स्टार्स की रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ही जहीन लड़का है वो।

जुनैद को क्या गिफ्ट देंगे आमिर खान?

जाकिर खान ने सवाल किया कि 2 जून को आप जुनैद के बर्थडे पर क्या गिफ्ट देने वाले हैं, तो इस सवाल पर आमिर खान ने कहा, वो मुझसे कुछ लेते ही नहीं है। जाकिर खान ने कहा कि इस बार एक कार दे दीजिए, क्योंकि अभी तक वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करते हैं।

इसपर आमिर खान ने कहा, मैंने उसको कई दफा कहा है कि मैं एक गाड़ी ले लेता हूं, लेकिन वो मना कर देते हैं कि मुझे अभी जरूरत नहीं है। वो अभी भी बस, ट्रेन, आॅटो और कैब से ट्रैवल करना पसंद करते हैं।

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