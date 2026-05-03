Haryana Crime News : गुरुग्राम में घरेलू कलह के चलते पत्नी, चार बच्चों की हत्या

आरोपी ने अपने भी हाथों की नसें काटी, पुलिस जांच में जुटी

Haryana Crime News (आज समाज), गुरुग्राम : गुरुग्राम के वजीरपुर गांव में शनिवार रात को एक सनसनीखेज मामले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व चार बच्चों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरापी ने वारदात को अंजाम जहरीले पदार्थ के साथ दिया। बताया जा रहा है कि यह वारदात घरेलू कलह के चलते हुई। आरोपी का अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा रहता था।

शनिवार को भी दंपति में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। दरअसल आरोपी मूलरूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का रहने वाला है। करीब छह महीने पहले ही उसने वजीराबाद में किराए पर कमरा लिया था। नाजिम गढ़ी हरसरू में खुद का सैलून चलाता है। प्राथमिक जानकारी के अुनसार आरोपी नाजिम का अक्सर पत्नी के साथ झगड़ा होता रहता था। नाजिम की ये दूसरी शादी थी। बड़ी बेटी पहली पत्नी और अन्य तीन बच्चे नजमा के थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल कलेक्ट किए हैं।

आरोपी का भाई सबसे पहले वारदात स्थल पर पहुंचा

गुरुग्राम के वजीरपुर गांव में शनिवार रात आरोपी नाजिम का भाई जिशान घर के फर्स्ट फ्लोर पर आया। रूम में घुसते ही उसकी चीखें निकल गईं। अंदर भाभी नजमा (नाजिम की पत्नी) और 4 बच्च फर्श पर पड़े थे। नजमा और बच्चे कोई हलचल नहीं कर रहे थे। जीशान के अनुसार, वो खाना खाकर बच्चों से मिलने उनके रूम में गया था। जाकर देखा तो बच्चों के मुंह से झाग निकल रहे थे। नाजिम भी उनके पास ही पड़ा तड़प रहा था।

उसके हाथ की नशे कटी थी। पास ही खून से सना एक चाकू भी पड़ा हुआ था। जीशान ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। रात करीब साढ़े 9 बजे पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर स्थानीय लोगों को भी भीड़ जुट गई। पुलिस ने तुरंत नाजिम को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला और चारों बच्चों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए माच्यूर्री में रखवा दिया।