BJP और JDU अभी भी बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नाम और दोनों में से किसके पास कुछ प्रमुख विभाग रहेंगे, जैसे विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने में लगे

Bihar Cabinet Oath Ceremony, (आज समाज), शिखा सलारिया, नई दिल्ली : बिहार मंत्रिमंडल के सभी मंत्री गुरुवार को शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि भाजपा और जदयू अभी भी बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नाम और दोनों में से किसके पास कुछ प्रमुख विभाग रहेंगे, जैसे विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं। जदयू के संरक्षक नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कुमार ने भाजपा नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद बरकरार रखेगी।

JDU के विधायकों की संख्या दोगुनी हो गई

टीडीजी ने मंगलवार को बताया था कि चूँकि JDU के विधायकों की संख्या दोगुनी हो गई है, इसलिए वह बिहार मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण विभाग भी हासिल करने पर विचार कर रही है, जो पहले भाजपा के पास थे। पिछली बिहार कैबिनेट में अधिकांश महत्वपूर्ण विभाग भाजपा के पास थे।

कुछ मंत्री गुरुवार को ही शपथ लेंगे, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा अभी भी जारी

एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने टीडीजी को बताया, “कुछ मंत्री गुरुवार को ही शपथ लेंगे क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा अभी भी जारी है। इसके अलावा, मुख्य मुद्दा यह है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद कौन सी पार्टी अपने पास रखेगी क्योंकि दोनों दलों ने इस पद पर अपना दावा पेश किया है।” नेता ने कहा कि जहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, वहीं एनडीए गठबंधन के सहयोगी लोजपा-रालोद, हम-एस और रालोद के मंत्रियों के साथ भाजपा के दो उप-मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे।

महाराष्ट्र का अनुभव: नीतीश किसी भी कीमत पर अध्यक्ष पद क्यों बरकरार रखना चाहते हैं ?

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी महागठबंधन ने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था, वह यह आरोप था कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री चाहती है और अगर चुनाव के बाद वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। 14 नवंबर को बिहार में भाजपा जहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं जदयू ने भी 85 सीटें जीतकर राजनीतिक पर्यवेक्षकों को रोमांचित कर दिया, जो भाजपा द्वारा जीती गई 89 सीटों से केवल चार कम है।

मैं कौन होता हूँ किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाला? : शाह

जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर बिहार में “ऑपरेशन महाराष्ट्र” और चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी से बचना चाहते हैं और तब से ही वे सतर्क हैं। एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में बोलते हुए, शाह ने अक्टूबर में कहा था: “मैं कौन होता हूँ किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाला?…यह (एनडीए) कई दलों का गठबंधन है। उन्होंने कहा। चुनाव के बाद, जब सब लोग एक साथ बैठेंगे…सभी दल और विधायक दल के प्रमुख एक साथ बैठकर अपने नेता (मुख्यमंत्री) पर फैसला करेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं,”

नीतीश कुमार के वफ़ादारों ने इसे बिहार में भाजपा की सत्ता के दावे के रूप में देखा

हालांकि JD (U) में नीतीश कुमार के वफ़ादारों ने इसे बिहार में भाजपा की सत्ता के दावे के रूप में देखा, लेकिन इस बयान ने JD (U) को सतर्क कर दिया था। हालांकि राजद के तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान 2025 के बिहार चुनावों के बाद किसी और मुख्यमंत्री की संभावना को लेकर नीतीश कुमार पर बार-बार तंज कसा था, लेकिन इस बयान ने नीतीश कुमार के वफ़ादारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि बिहार में भी “महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति” हो सकती है – यह इस बात का संकेत था कि भाजपा JD (U) में फूट डालने की कोशिश करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है।

नीतीश जी एक अनुभवी राजनेता

“नीतीश जी एक अनुभवी राजनेता हैं और जानते हैं कि अगर कभी ऐसी स्थिति आती है, तो अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम आगे कर दिया है। इस मुद्दे पर जदयू के दो शीर्ष नेताओं ललन सिंह और संजय झा के बीच चर्चा हुई, जिन्होंने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, लेकिन मामला सुलझ नहीं सका। शाह बुधवार को नीतीश कुमार के पटना स्थित आवास पर दोनों गठबंधन सहयोगियों के बीच प्रमुख विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने और प्रमुख विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए पहुँचे। खबर लिखे जाने तक चर्चा जारी थी।

किसी विधायक के पार्टी छोड़ने की स्थिति में अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती

राजग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि अध्यक्ष ही यह तय करते हैं कि किसी विधायक के पार्टी छोड़ने की स्थिति में उन्हें कब अयोग्य ठहराया जाए। “किसी विधायक के पार्टी छोड़ने की स्थिति में अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्यक्ष ही तय करते हैं कि ऐसे विधायक को कब अयोग्य ठहराया जाए। अध्यक्ष चाहें तो ऐसे निलंबन के फैसले को लंबित भी रख सकते हैं। बिहार एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “नीतीश जी ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहेंगे जहाँ भविष्य में उनके विधायकों की खरीद-फरोख्त होने की स्थिति में जेडी(यू) के विधायक पार्टी छोड़ने के बारे में सोचें। इसीलिए वह अपनी पसंद का स्पीकर चाहते हैं। कोई ऐसा जिस पर वह भरोसा कर सकें।”

भाजपा अपने वरिष्ठ नेता और सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार को स्पीकर बनाना चाहती थी

जहाँ भाजपा अपने वरिष्ठ नेता और सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार को स्पीकर बनाना चाहती थी, वहीं कुमार का इरादा जेडी(यू) के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव को स्पीकर बनाना है। स्पीकर के मुद्दे के साथ-साथ, भाजपा और जेडी(यू) इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि बिहार मंत्रिमंडल में कौन सी पार्टी प्रमुख विभाग संभालेगी। “पिछली बार वित्त, वाणिज्यिक कर, उत्पाद शुल्क, सड़क निर्माण, शहरी विकास आदि जैसे अधिकांश प्रमुख विभाग भाजपा ने अपने पास रखे थे क्योंकि जेडी (यू) और बीजेपी के बीच सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा था। हालाँकि, इस बार जेडी (यू) को 85 सीटें मिली हैं, जो बीजेपी से सिर्फ़ चार कम है। इसलिए, बीजेपी को जेडी (यू) को कुछ महत्वपूर्ण विभाग देने होंगे,” एक वरिष्ठ एनडीए नेता ने टीडीजी को बताया।

विभागों के बंटवारे पर चर्चा सुचारू रूप से चल रही

नेता ने कहा कि यही वजह है कि गुरुवार को नीतीश कुमार के साथ सभी मंत्री शपथ नहीं लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। बुधवार को जेडी (यू) खेमे में चर्चा थी कि बीजेपी ने जेडी (यू) से गृह विभाग भी मांगा है – एक ऐसी मांग जिसे सीएम कभी नहीं मानेंगे। हालांकि, बिहार बीजेपी नेताओं ने इस चर्चा को “पूरी तरह से अफवाह फैलाने वाला” करार दिया। “यह पूरी तरह से अफवाह फैलाने वाला है। बिहार भाजपा के एक नेता ने टीडीजी को बताया, “विभागों के बंटवारे पर चर्चा सुचारू रूप से चल रही है और एनडीए एकजुट होकर बिहार की जनता की सेवा करने के लिए तैयार है।” इस बीच, भाजपा विधायकों ने सम्राट चौधरी को पार्टी विधायक दल का नेता चुनकर चौधरी का भाग्य तय कर दिया है, जिनके उप-मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना है।

ये भी पढ़ें: MP Kartikeya Sharma बोले – केंद्र व राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित, किसानों के लिए मजबूत सहारा है ‘पीएम किसान सम्मान निधि’