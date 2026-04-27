Mohit Suri: आवारापन के सीक्वल से क्यों कटा मोहित का पत्ता

बोले-मुझे ये पहले कभी आॅफर की ही नहीं गई

Mohit Suri, (आज समाज), मुंबई: इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का जब से ऐलान हुआ है, तब से ही ये फिल्म चर्चा में है। कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया. फिल्म में इमरान हाशमी लीड रोल में वापसी कर रहे हैं, लेकिन निर्देशक की कुर्सी पर इस बार मोहित सूरी नजर नहीं आएंगे। इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी नितिन कक्कड़ को दी गई है।

सैयारा जैसी आॅलटाइम ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी आखिर क्यों मोहित सूरी को ये फिल्म नहीं मिली? मोहित ने खुद इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है।मोहित सूरी ने हाल ही में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने आवारापन 2 के डायरेक्शन पर भी बात की। वो कहते हैं, दरअसल मुझे ये पहले कभी आॅफर की ही नहीं गई, बस इतनी सी बात है। मुझे लगता है कि वो काम करना चाहते थे पर बात वो नहीं। मैं तो इमरान के साथ काम करने के लिए बिना सोचे तुरंत ही तैयार हो जाऊंगा।

दिक्कत दरअसल ये है कि मैंने उनके साथ 8 फिल्मों में काम किया है। वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे उन्हें एक अच्छा रोल देना होगा, मैं उन्हें बस थोड़ा सा पार्ट करने के लिए राजी नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है कि ये उनसे ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद है।

वो मेरी 8 फिल्मों का हीरो है

इस दौरान मोहित सूरी ने बैड्स आॅफ बॉलीवुड के डायलॉग अक्खा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ पर भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा, वो सीन दमदार था। मुझे लगता है राघव (जुयाल) असल में जो कर रहा था, वही मैंने अपनी पूरी जिदगी में हासिल किया है। बस ये 20 साल बाद हुआ, ये बिल्कुल वैसा ही है। इमरान मेरे बड़े भाई हैं।

दरअसल हम एक जैसी फिल्में देखते हुए ही बड़े हुए हैं। मुझे लगती है इसी तरह हमने संवेदनशीलता सीखी, जिस तरह की फिल्में हमें पसंद हैं, जिस तरह का संगीत हमें पसंद है। और इन सबके आखिरी में, वो मेरा पहला हीरो है और मेरी 8 फिल्मों का भी हीरो है। तो वो मै हूं जो कह सकता है कि पूरी इंडस्ट्री एक तरफ और इमरान भाई एक तरफ।

इमरान और मोहित की फिल्में

इमरान हाशमी और मोहित सूरी की जोड़ी काफी वक्त से साथ काम करती रही है। मोहित ने निर्देशक के तौर पर अपना डेब्यू इमरान हाशमी की फिल्म जहर से किया था। इसके बाद दोनों ने कलयुग, आवारापन, राज: द मिस्ट्री कंटिन्यूज, क्रूक, मर्डर 2 और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्में बनाई।

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